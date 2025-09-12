Slušaj vest

Povratak sa letovanja često donosi i neočekivane neprijatnosti, a jedna od čestih situacija su izgubljene stvari na putu.

Mnogi Srbi koji putuju preko susednih zemalja često se suočavaju sa problemom zaboravljenih ili izgubljenih stvari, koje mogu biti od velike važnosti.

Upravo takva situacija zadesila je i jednu majku, Aleksandru, koja je na putu iz Grčke ka Srbiji, preko Makedonije, izgubila bebinu torbu sa važnim stvarima.

Ona je objavila i apel u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Da li možda neko u narednim danima putuje iz Grčke ka Srbiji, preko Makedonije? Na poslednjoj pumpi u Makedoniji sam zaboravila bebinu torbu. U njoj se nalaze i bebine naočare za vid, pa mi je zato posebno važno da je nekako vratim - upitala je ona.

Potom je uputila i molbu.

- Ako neko prolazi i mogao bi da je ponese za Srbiju, mnogo bi mi značilo, trenutno je kod radnika na pumpi. Torbu bih mogla da preuzmem u Beogradu ili u Velikoj Plani, dogovorili bi se svakako lako oko preuzimanja - dodala je.

Na svu sreću ponudilo se nekoliko korisnika koji mogu svratiti do te pumpe i pokupiti zaboravljeni ranac.