Nasilje u emotivnim vezama je ozbiljan problem o kome se često ne govori dovoljno glasno. Mnoge žrtve trpe bol, poniženje i strah, često skrivajući svoje patnje od porodice i prijatelja.

Ispovest Marijane otkriva mračnu stranu veze koja je od ljubavi i poverenja prerastala u psihičko i fizičko zlostavljanje, sa svim posledicama koje takav odnos donosi.

Marijana je rešila o tome da progovori javno na svom Tiktoku.

- Ušla sam u emotivnu vezu sa jednim dečkom, neću da mu spominjem ime, iz Kragujevca. Radi u Kragujevcu u interventnoj policiji. Upoznali smo se u Kragujevcu jer sam se preselila tamo da živim zbog mog fakulteta. Prvih mesec-dva je stvarno bilo sve u redu - počela je ona priču.

Bila je zaljubljena, volela ga je i bio je dobar prema njoj.

- Negde sredinom drugog meseca on je počeo da dolazi da spava kod mene, što mi je bilo ok, jer dečko mi je, živela sam sama. Treći ili četvrti mesec on je odlučio sam na svoju inicijativu da se preseli kod mene. Ali ne u kontekstu da me pita da li može da živi sa mnom, nego prosto samo je došao i doneo stvari - navela je.

Prvo je krenulo sa psihičkim nasiljem Foto: Tinnakorn jorruang/Shutterstock

Prvi problem su se javili nakon što se uselio kod nje u stan.

- Tada je krenula ta agonija, gde je prvo krenulo sa psihičkim nasiljem, gde je on mene izluđivao i kada ja dobijem napad panike ili napad gušenja, ne da mi idem da izađem napolje, ja sam u jednom trenutku napada panike sebi skratila kosu do ramena. Onda je počelo sa pozajmljivanjem novca, pitao me da mu pozajmim novac par puta, ja sam mu pozajmila što mislim da je logično i normalno jer smo bili zajedno, volela sam ga, to ćeš da radiš za ljude koje voliš. Iako meni nije bilo jasno zašto traži od mene novac s obzirom da ima platu, radi, a ja sam student, dobijem od roditelja novac, pozajmila sam mu, u početku mi je vraćao novac, stvarno ne mogu grešiti dušu, ali onda je polako postepeno krenuo sa izgovorima: "Vratiću ti novac, vratiću ti" - prisetila se Marijana.

Počeo je da vozi njen auto, da troši gorivo. Roditeljima nije smela da kaže.

- Onda je počeo da uzima moju bankovnu karticu i rekao mi je kako hoće da kupi nešto s nje i prebacio sa svog računa na moju. Međutim, ja sam saznala da on tu šalje kockarnicama, tačnije uplaćuje u kockarnice, gde to nije iznos od 1.000-3.000 dinara, nego to je iznos od 300-400.000 mesečno. Nakon toga ja sam se pobunila, ali nisam imala puno toga da pričam, nisam imala prava da se ja bunim i ostalo - ispričala je ova devojka.

Tada počinje prvo fizičko nasilje, stezanje za vilicu, davljenje i čupanje za kosu.

- Rekla sam to majci i sestri, one su pokušavale da mi otvore oči, ja nisam želela da ih slušam u tom trenutku jer sam mislila kako ga je samo uhvatio bes u momentu i kako će prosto to da se promeni, da više neće biti tako. Moja sestra je pričala sa njim i rekla mu ako ne može da se unormali, da se raziđemo kao normalni ljudi, on je rekao da će da se unormali, međutim nije. To nasilje je dalje krenulo s tim što je on uperio svoj službeni pištolj u mene više puta i što me držao sa trećeg sprata sa terase - pričala je Marijana.

Tvrdi da ju je čupao za kosu redovno, stezao za vilicu, davio i šamarao.

- Često je znao da mi uvrće ruke ili prste nebitno. Onda se nasilje smanjilo. Onog trenutka kad sam ja usvojila psa i iz azila svojom voljom, a on nije bio za toliko psa i ja sam želela da ga usvojim, tada se nasilje smanjilo zato što je tada počelo nasilje nad psom. Počeo je tada da maltretira psa i da ga tuče. Ja sam njega htela više puta da prijavim, ali kad god sam mu rekla da je preterao i da ću ga prijaviti, on mi je rekao da mi je džabe ako ga prijavim i da će doći njegove kolege i napisati kako su kucali na vrata i da niko nije otvorio, da od toga ništa neće biti, da prosto meni u Kragujevcu niko ne može da pomogne i da ja iz Kragujevca ne mogu da pobegnem - pristela se ova devojka.

Nije smela da se požali ni majci, ni ocu.

- Trpela sam sve to, imala sam i porodicu i drugarice koji su mi otvarali oči, ali ja sam verovala samo njemu zato što je manipulisao. Niko nije znao da smo mi zajedno njegovi drugari zato što me je krio. I onda sam samim tim posle saznala i za prevare koje su se desile. I onog momenta kad sam odlučila da odem, ja sam njemu donela njegove stvari, spakovala svoje i on je u tom trenutku meni oduzeo mog psa - navela je.

Nije želeo da joj vrati psa i pretio da će joj napraviti haos u životu ako psa uzme.

- Vratila sam se kući i ispričala sam roditeljima sve i rekla sam da hoću da ga tužim da mi se vrati pas, a za nasilje da neću da ga tužim ukoliko ne bude nastavio da me proganja. On je nastavio da me proganja, nastavile su da me zovu njegova majka i baba, da mi pišu non-stop, na Zlatiboru me je jurio. Pisao mi je sa raznih profila i slično. I onda je nezakonito promenio vlasništvo mom psu. Ja sam njega prijavila u policijskoj stanici u Aranđelovcu - ispričala je.