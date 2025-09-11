Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da većina trgovinskih lanaca koji su obuhvaćeni merom ograničenih marži koja je stupila na snagu 1. spetembra tu meru i poštuje i dodala da je u trgovinskom lancu "Veropoulos" inspekcijom utvrđeno da mera nije u potpunosti sprovedena.

Mediji prenose pisanje Tanjuga da je Lazarevićeva rekla da je u tom trgovinskom lancu juče odrađena kontrola i dodala da su inspektori bili u centrali, ali i u njihovim objektima.

- Nisu nam dostavili cenovnike, što je bilo obavezno da učine već 1. septembra. Ono što je zatečeno u objektima jeste da su cene korigovane. Inspektori, naravno, pošto su kontrole u toku, ustanoviće da li se pridržavaju ograničenja marži - navela je Lazarevićeva.

Prema njenim rečima, i trgovinski lanac Veropoulos je na neki način priznao da su napravili propust što nisu dostavili cenovnike.

Snižene cene namirnica u marketima Foto: Promo, Petar Aleksić

- To podleže određenoj sankciji. Ali, uvidom na terenu, oni jesu delimično ispoštovali uredbu. Mnogo detaljnije ćemo moći da kažemo kada kontrola bude završena - dodala je Lazarevićeva.

Inspekcija na terenu

Navodi da je u prvoj dekadi septembra, od kada je počela da se primenjuje uredba, inspekcijama utvrđeno da najveći broj trgovaca koji su obuhvaćeni merom je i poštuju i to u smislu dostavljanja cenovnika, korigovanja cena, odnosno usklađivanja sa onim maržama koje su sada po uredbi dozvoljene.

Ministarka podseća da je tržišna inspekcija krenula u kontrole od prošlog petka i da su one i dalje u toku.

U tom periodu kontrola je bila usmerena na najveće trgovinske lance, a inspektori širom Srbije su posetili 82 prodajna objekta.

Lazarevićeva navodi da se kombinuju posete objektima i centralama.

- Sve zavisi od poslovnog modela koji određeni trgovinski lanac koristi. Ukoliko imate dobavljače koji direktno isporučuju objektima, onda na licu mesta inspektori imaju uvid u potrebnu dokumentaciju - dodala je Lazarevićeva.

Kako je pojasnila, kada inspektori obilaze objekte, oni na osnovu jednog uzorka od tri do četiri proizvoda po kategoriji proveravaju dokumentaciju kojom se konstatuje da li je cena za određeni proizvod u okviru raspona koji je određen ograničavanjem marže na 20 odsto.

Ministarka o kontroli inspekcije trgovinskih lanaca Foto: Youtube/B92 TV

Lazarevićeva je najavila da će danas imati koordinacioni sastanak sa inspektorima koji su koordinatori za određene delove Srbije kako bi utvrdili jasne smernice za rad po jedinstvenom principu.

- To nam je jako važno pošto će biti jako puno ovih kontrola. Ovo se neće dešavati samo u septembru. Uredba važi do marta i taj mehanizam je vrlo važan, ali on mora da bude temeljan i u kontinuitetu - rekla je Lazarevićeva.

Kako je navela, u ovom momentu ne može da da precizne podatke o broju uočenih nepravilnosti.

- Ali, za sada je činjenica da su odgovorili i da se u najvećem broju poštuje, što je svakako dobar indikator. Ovo je živa stvar. Uredba trpi promene i biće izmena - kazala je i naglasila da nije namera da uredba dovede do bilo čega što bi bilo opterećenje ili loše funkcionisanje tržišta.

- Prvo reagujemo na reakcije trgovaca, na ono što nam sugerišu pojedinačni članovi u lancu. Slušamo i sve one komentare koji su potpuno jasni i argumentovani da bi se pojedinačnim akterima omogućilo nesmetano da rade, a da sve bude u skladu sa ciljem zbog kojeg sve ovo radimo - navela je Lazarevićeva.

U većini marketa cene su snižene Foto: Shutterstock

Istakla je da je obuhvat mere veliki, odnosno da je dosta proizvoda u pitanju i da je tačno da jedan trgovinski lanac od najvećih u svom formatu ima 20.000 proizvoda koji su obuhvaćeni merom.

- Puno je proizvoda koji su kategorisani i nije lako kada imate meru sa tako velikim obuhvatom, znači, ne samo proizvoda, nego oni su najveći deo prometa trgovinskih lanaca - dodala je Lazarevićeva.

Ukidanje akcija

Ministarstvo je, kako je navela, u komunikaciji sa distributerima, proizvođačima, a informacije o primeni uredbe dobijaju i od Privredne komore Srbije, kao i sa društvenih mreža.

Primetila je da je jedan broj građana reagovao zbog izostanka akcijskih sniženja u pojedinim trgovinskim lancima ističući da je ideja bila da nakon donošenja uredbe cene u marketima budu niže, a da se akcijska sniženja nastave.

- Pogotovo što smo dobili direktne informacije od jednog broja proizvođača, odnosno dobavljača, koji su nudili određenim trgovinskim lancima da se nastave akcijska sniženja i da budu kompletno finansirana od strane dobavljača, što su pojedini trgovinski lanci odbili - kazala je Lazarevićeva.

Ukazala je da pojedini trgovinski lanci nisu prestali sa akcijskim sniženjima posle 1. septembra, kao što su Merkator i Idea koji, kako je rekla, imaju i najveći asortiman proizvoda.

Da li su u svim marketima zaista snižene cene Foto: Shutterstock

- Oni su nastavili sve vreme sa akcijskim sniženjima, što je dobro i nisu jedini. Za koji dan ćemo imati rezultate tržišne utakmice. Ako vi kao potrošač vidite da je omekšivač u jednom lancu i dalje 800 dinara, što je puna cena, a često bude na akciji, ali imate u drugom trgovinskom lancu značajno manju cenu, to će svakako odrediti gde ćete kupovati, jer svako treba da raspolaže svojim novcem i da donosi odluke gde kupuje i za koliko novca - navela je Lazarevićeva.

Dodala je da treba dozvoliti da tržište odreaguje i da nije ideja da u svim lancima budu iste cene i da akcijska sniženja budu iskoordinisana.

Istakla je da uredba nije doneta sa namerom da bude kratkoročno rešenje sa efektom koji će trajati određen broj dana, već da se korak po korak uvodi red.