Slušaj vest

Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge!

- Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk. Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu.Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude - napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr".

Dodala je da ćerka nije ujedena.

- I da, nije ujedena, raširio je čeljust da je zgrabi bočno, kad sam je i ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali eto za rubriku verovali ili ne - navela je ona.

Objasnila je da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.

- Nismo se kupali, srećom, bili smo obučeni. I došao je verovatno iz šume u blizini gde je pre neki dan buktao požar. I sve se desilo za manje od 20 sekundi i hvala Bogu nije ujedena jer sam je zgrabila, a jedan čovek je gađao vuka, i mi smo stigli da se sklonimo, ali ju je dokačio šapom. Tako da verovali ili ne vuk može da se vidi na plaži. Kažu u bolnici da je ovo peti slučaj - napisala je ova majka.

Podsetimo, sinoć je na Instagram stranici "Nikana.gr" objavljena vest da je petogodišnje dete iz Srbije ujeo vuk na plaži u Grčkoj u blizini grada Neos Marmaras.

Prema njihovim rečima, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji.