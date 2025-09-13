Peti napad vuka u tom kraju

Pre tri dana je napao ženu, a potom i psa

Irena navodi da je slučaj prijavila opštini i policiji u nadi da će neko da reaguje.

- Ovde je pre nekoliko dana bio požar i verovatno se taj vuk odvojio od čopora. Čuli smo da ovo nije prvi, već peti napad ovde u kraju. Jedan napad na ženu je zabeležen pre tri dana, i na psa pre dva dana. Mada neki kažu da je bilo napada i u maju. Nadamo se da će nadležni nešto preduzeti da ga pronađu. Niko od nas nije mogao da očekuje tako nešto, svima kojima sam rekla ne veruju da je vuk, ali najmanje 20 ljudi ga je videlo, imam svedoke. Izgleda da su se nakon tog požara vukovi ovde spustili - navodi sagovornica.