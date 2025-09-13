Drama srpske porodice u Grčkoj! Majka Irena za Kurir otkrila kako je jedva spasla ćerku od vuka na plaži: "Raširio je čeljust, šapom ju je dokačio po leđima!"
U sekundi je vuk bio pored moje ćerke, otvorio je čeljust i krenuo da je ščepa u predelu struka! Odmah sam je zgrabila i krenula da bežim!
Priseća se jezive scene koja je mogla da se završi tragično Irena Peić, majka petogodišnje devojčice iz Srbije koju je pre dva dana na plaži u Grčkoj, u blizini grada Neos Marmaras, napao vuk.
Pukom srećom izbegnuta je tragedija, a cela scena odigrala se u nekoliko sekundi.
Susret sa divljom zveri odigrala se u petak u ranim jutarnjim satima na lokalnoj plaži koja inače pripada privatnim kućama, pa samim tim nema ni mnogo naroda.
- To je plaža pre uvale za Paradisos plažu, bilo je nešto pre osam ujutru i bilo je sveže. Srećna okolnost je da je ćerka imala obučenu duksericu. Igrala se sa jednom bebom na plaži kad je jedan čovek viknuo: "Šta je ovo?" U sekundi dok smo mi ustali, vuk je bio nadomak nas. Bukvalno nam je blokirao prolaz, pozicionirao se tako da nismo mogli da prođemo - opisuje ova majka dramu koja se odigrala pred njenim očima.
Već u sledećoj sekundi vuk je bio tik uz petogodišnju devojčicu.
- Otvorio je čeljust da je ščepa bočno u predelu struka, ali sam je ja u tom trenutku zgrabila i krenula da bežim s njom, jer nas je jedan čovek spasao! Krenuo je da baca kamenje na vuka i vuk je upao u vodu. Mi smo dobili nekoliko sekundi da pobegnemo uz te stepenice i da utrčimo u apartman, a vuk je izleteo iz vode i preko kaskada uskočio u dvorište apartmana i onda su ga vijali po dvorištu motkama, kamenjem i tako zajedničkim snagama ga isterali iz dvorišta - opisala je Irena dramu.
Srećom, majka je sprečila da vuk zgrabi malenu i da je ujede, te je devojčica prošla sa ogrebotinom na leđima. Dete je prevezeno u bolnicu, primila je nekoliko vakcina i dobila da pije antibiotike.
- Svi smo bili jako uznemireni, potpuno neočekivana situacija. Da nije bilo tog čoveka na plaži da gađa vuka, ne znam šta bi bilo. On nam je pružio šansu da se spasemo - zahvalna mu je Irena, koja kaže da je odreagovala pribrano upravo zahvaljujući tom čoveku koji ih je upozorio na divlju zver.
Peti napad vuka u tom kraju
Pre tri dana je napao ženu, a potom i psa
Irena navodi da je slučaj prijavila opštini i policiji u nadi da će neko da reaguje.
- Ovde je pre nekoliko dana bio požar i verovatno se taj vuk odvojio od čopora. Čuli smo da ovo nije prvi, već peti napad ovde u kraju. Jedan napad na ženu je zabeležen pre tri dana, i na psa pre dva dana. Mada neki kažu da je bilo napada i u maju. Nadamo se da će nadležni nešto preduzeti da ga pronađu. Niko od nas nije mogao da očekuje tako nešto, svima kojima sam rekla ne veruju da je vuk, ali najmanje 20 ljudi ga je videlo, imam svedoke. Izgleda da su se nakon tog požara vukovi ovde spustili - navodi sagovornica.
Irena se tek posle nekoliko sati osvestila.
- Prošli smo super kako smo mogli da prođemo, sreća da je nije ščepao zubima. Tek sam se posle nekoliko sati osvestila da on nju nije ujeo, nego ogrebao, dobro ju je ogrebao po leđima i srećna okolnost je da je imala duks - priča Irena za Kurir.
Devojčica je još u strahu i istraumirana, dva sata nije dozvoljavala da se otvore vrata od apartmana, kaže majka.
- Tek se kasnije malo opustila - kaže nam ova hrabra žena, koja je juče s porodicom krenula nazad za Srbiju.