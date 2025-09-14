Bizarna navika kod pranja sudova zapalila mreže: "Šta je sledeće? Da ne operu ruke posle..."
Verovali ili ne, zahvaljujući društvenim mrežama saznalo se da mnogi ljudi zapravo ne ispiraju sudove nakon pranja.
Da, dobro ste pročitali, operu tanjire u sapunici i samo ih ostave da se osuše, bez ispiranja deterdženta sa njih.
Ova praksa, iako deluje kao "ušteda vremena", može biti problematična iz više razloga.
- Da nije TikToka ja ne bih znala da neki ljudi ne ispiraju sudove. Dakle, napune sudoperu, stave deterdžent, naprave sapunicu, peru sunđerom i samo izvade i stave da se suši, bez ispiranja sapunice - napisala je jedna korisnica mreže X.
Njena objava izazvala je buru komentara, nevericu, kod nekih i gađenje.
- Šta je sledeće? Da ne operu ruke posle pranja sudova - upitala je jedna korisnica.
Ovu tehniku pranja sudova, kako smo mogli zaključiti iz komentara, koriste Nemci, Britanci, Šveđani...
- Ne mogu da poverujem u ovo. Da li možda imaju posebne deterdžente za sudove, koji se ne ispiraju mada i u tom slučaju… - glasi jedan od komentara.
Jedan korisnik naveo je da će od sada kada ide u goste, sa sobom uvek nositi papirni tanjirić.
S obzirom na to da očigledno postoji dobar broj ljudi koji preskaču osnovne korake pranja sudova, možda nije loše da podsetimo kako se to zapravo radi pravilno. Najpre, operite sudove deterdžentom i sunđerom.
Potom ih obavezno isperite pod mlazom čiste vode, dok ne nestane sva pena. Pustite da se osuše na čistoj površini ili ih obrišite krpom.