Slušaj vest

Verovali ili ne, zahvaljujući društvenim mrežama saznalo se da mnogi ljudi zapravo ne ispiraju sudove nakon pranja.

Da, dobro ste pročitali, operu tanjire u sapunici i samo ih ostave da se osuše, bez ispiranja deterdženta sa njih.

Ova praksa, iako deluje kao "ušteda vremena", može biti problematična iz više razloga.

- Da nije TikToka ja ne bih znala da neki ljudi ne ispiraju sudove. Dakle, napune sudoperu, stave deterdžent, naprave sapunicu, peru sunđerom i samo izvade i stave da se suši, bez ispiranja sapunice - napisala je jedna korisnica mreže X.

Ne ispiraju sapunicu Foto: Profimedia

Njena objava izazvala je buru komentara, nevericu, kod nekih i gađenje.

- Šta je sledeće? Da ne operu ruke posle pranja sudova - upitala je jedna korisnica.

Ovu tehniku pranja sudova, kako smo mogli zaključiti iz komentara, koriste Nemci, Britanci, Šveđani...

- Ne mogu da poverujem u ovo. Da li možda imaju posebne deterdžente za sudove, koji se ne ispiraju mada i u tom slučaju… - glasi jedan od komentara.

Jedan korisnik naveo je da će od sada kada ide u goste, sa sobom uvek nositi papirni tanjirić.

S obzirom na to da očigledno postoji dobar broj ljudi koji preskaču osnovne korake pranja sudova, možda nije loše da podsetimo kako se to zapravo radi pravilno. Najpre, operite sudove deterdžentom i sunđerom.

Potom ih obavezno isperite pod mlazom čiste vode, dok ne nestane sva pena. Pustite da se osuše na čistoj površini ili ih obrišite krpom.

Prljavi sudovi Izvor: Tiktok/coyote_dan