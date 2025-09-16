Slušaj vest

Ekipa Kurira danas je na licu mesta da se iz prve ruke uveri kako teku finalne pripreme i probe uoči vojne parade od koje nas deli tek nekoliko dana.

Čitaoci portala Kurir mogu da vide šta se upravo dešava ispred Palate Srbija!

Na vojnoj paradi „Snaga jedinstva 2025“ videćemo zastavu dugu 300 metara koju nose učenici naših vojnih škola.

Proba vojne parade 2025 ispred Palate Srbija, Snaga jedinstva 2025 Foto: Boba Nikolić

Građani će u subotu 20. septembra biti u prilici da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir.

Proba vojne parade Snaga jedinstva 2025 ispred Palate Srbija  Foto: Boba Nikolić

Nakon priprema koje su u prethodnoj fazi realizovane u Batajnici i Kovinu, kao i u kasarni Vojne akademije na Banjici, svakodnevno uvežbavanje nastavlja se na mestu izvođenja parade.

Kobre na probi vojne parade Izvor: Kurir

Proba vojne parade Izvor: Kurir

Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Vojna gimnazija na probi nosi zastavu republike Srbije Izvor: Kurir

Kurir.rs

