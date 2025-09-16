KURIR NA LICU MESTA! OVAKO IZGLEDA PROBA VOJNE PARADE Tu su Kobre, Vojna gimnazija, Garda vežba egzercir! Pogledajte šta se upravo dešava ispred Palate Srbija
Ekipa Kurira danas je na licu mesta da se iz prve ruke uveri kako teku finalne pripreme i probe uoči vojne parade od koje nas deli tek nekoliko dana.
Čitaoci portala Kurir mogu da vide šta se upravo dešava ispred Palate Srbija!
Na vojnoj paradi „Snaga jedinstva 2025“ videćemo zastavu dugu 300 metara koju nose učenici naših vojnih škola.
Građani će u subotu 20. septembra biti u prilici da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir.
Nakon priprema koje su u prethodnoj fazi realizovane u Batajnici i Kovinu, kao i u kasarni Vojne akademije na Banjici, svakodnevno uvežbavanje nastavlja se na mestu izvođenja parade.
Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.
Kurir.rs