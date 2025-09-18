Slušaj vest

U Beogradu su u toku završne pripreme za vojnu paradu koja će se održati u subotu 20. septembra pod nazivom "Snaga jedinstva“. Osim naoružanja i defilea jedinica publika će moći da vidi i oko 60 različitih letelica iznad Beograda. Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije najavljuju raznovrstan i atraktivan program.

I za najmlađeg komandanta u istoriji najelitnije srpske vazduhoplovne eskadrile program iznad beogradskog Ušća je poseban zadatak. Priprema se kao i za svaki let obavlja u skladu s propisima. Ipak let u formaciji, iznad naseljenog mesta po mnogo čemu je specifičan.

- Tu se leti u jako bliskim formacijama, u takozvanim smaknutim normama gde su piloti i vazduhoplovi na malim rastojanjima - kaže komandant 101. lovačke avijacijske eskadrile major Bogdan Kovačević.

Major Bogdan Kovačević o Vojnoj paradi Foto: RTS Printscreen

Prema njegovim rečima, karakteristika takve formacije je da članovi grupa, odnosno vazduhoplovnog poretka moraju da imaju potpuno poverenje u samog vođu, u prvi vodeći vazduhoplov jer je to jedini osnovni instrument za sve ostale pratioce.

- To je još jedan način da pokažemo koliko je u stvari prisutna kohezija i poverenje među nama samima - napominje Kovačević.

Program iznad Beograda razlikuje se i u odnosu na simulacije koje smo mogli da vidimo prethodnih godina.

- Kada radimo prikaz sposobnosti za građane koji dođu da prisustvuju tom događaju ograničeni smo i prostorom i vremenom i suština je da budemo u vidnom polju posmatrača. U stvarnoj bliskoj vazdušnoj manevarskoj borbi leti se na mnogo većim brzinama s mnogo većim opterećenjem i potrebno je više prostora da bi se zaista iskoristio potencijal aviona kao što je Mig-29 - navodi Kovačević.

Koordinacija sa zemlje ključna za vazdušni defile

Da bi se "migovi-29" i na primer helikopteri uklopili u deo jedinstvenog defilea u vazduhu, odabrane su različite zone čekanja. Samo grupisanje ešalona odvija se iznad grada, što ne bi bilo moguće bez velike pomoći i koordinacije sa zemlje.

- Mi smo ove godine svakako planirali da učestvuju vazduhoplovi svih tipova avijacije počevši od lovačke pa nadalje, čak angažovali naše vremešne 'utve 75'.I njima smo dali priliku da se još jednom pokažu na nekoj paradi jer je pitanje da li će na sledećoj da učestvuju - navodi komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general-major Brane Krnjajić.

Kako kaže, tu će biti "migovi-29", "orlovi", "G4 super galeb", veliki broj helikoptera različitih varijanti koji su nabavljeni u proteklih nekoliko godina.