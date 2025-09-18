Slušaj vest

Pozajmljivanje novca poznanicima ili prijateljima često može biti rizično, posebno ako se dogovor ne dokumentuje na adekvatan način.

Mnogi građani suočavaju se sa situacijama u kojima su novac dali u više navrata, uz dokaze o uplati i pisanu komunikaciju, ali se suočavaju sa odbijanjem vraćanja sredstava.

- Hteo bih da pitam ukoliko pozajmim novac u više navrata nekome i imam uredne uplatnice, a taj neko odbija da vrati novac, šta ja mogu da uradim po pitanju toga? - upitao je jedan korisnik u Fejsbuk grupi "Pravna pitanja" i dodao:

- Čuvam poruke gde piše: "Da li mogu da pošaljem toliko", čuvam poruke gde piše: "Nećeš dobiti ni dinara i tačka", itd... Da li neko možda zna kako treba da se postavim da bih taj novac dobio nazad?

Ljudi su ga savetovali da podnese tužbu.

- Novac daš onoliko kolko možeš da oprostiš. Daće on na drugu stranu, ne brini. Oteto je prokleto, bilo i biće - navodi se u jednom od komentara.

