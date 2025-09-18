Slušaj vest

U dokumentarcu emitovanom ovog ponedeljka, u drugom delu večeri, mlada žena, danas dvadesetogodišnjakinja i poslovni lider, poverila se da ju je otac pratio u svakom koraku njenog života.

Kako prenosi Parizijen, ćerka Filipa Nikolića i Valeri Burden, njegove partnerke od više od deset godina, govorila je o svom odrastanju i sećanjima na oca. Saša danas vodi sopstveni posao u Sjedinjenim Državama i nedavno se udala.

„Kada je Saša stigla, to je bila njegova princeza, najsrećniji trenutak u njegovom životu, najveći trenutak“, priseća se Valeri Burden, koja je već bila majka male Tanel kada je upoznala pevača. „Bio je presrećan, presrećan...", objavio je sajt Svi Srbi u parizu koji okuplja naše ljude koji žive i rade u Francuskoj.

Arhivski snimci prikazuju bivšu zvezdu boy benda sa zatvorenim očima, prislonjenog uz svoju bebu, čije je rođenje sa nestrpljenjem očekivao 2005. godine. Nekoliko godina ranije, pod pritiskom menadžera grupe, par je bio primoran da odustane od prve šanse da postanu roditelji.

"Bila sam razmažena"

Na svom Instagram nalogu, gde je prati gotovo 45.000 ljudi, Saša Nikolić — koja deli ime sa Filipovim mlađim bratom, uz jednu slovnu razliku — 8. septembra objavila je pesmu „L’Ange est là“. To je odlomak sa albuma na kojem je njen otac radio pre iznenadne smrti 16. septembra 2009. godine, kada je imao 35 godina. Numera je od nedavno dostupna na svim striming platformama.

Pesma toliko posebna da mi znači više od svega“, napisala je. „Svaka nota, svaka reč nose jedinstvenu emociju i prisustvo koje me prati svakog dana. To je blago koje sam celog života čuvala u srcu.“

Filip Nikolić, sahrana Foto: NIKO / Sipa Press / Profimedia



Na porodičnim fotografijama vidi se Filip kako nosi Sašu u planinama ili je drži u naručju na plaži. „Sećam se kada me je odveo u Diznilend“, rekla je pred kamerama. „Bila sam razmažena.“

U dokumentarcu je podelila i bolno sećanje na trenutak kada je saznala da joj je otac preminuo. „Skakala sam po krevetu i videla sam kako mi majka i sestra dolaze. Sećam se njihovih lica. Uopšte nisu bile dobro.“

"Osećam ga uz sebe. On me vodi"

Njena majka pokušala je da joj objasni gubitak rečima: „Saša, znaš, tata je otišao sa Majklom Džeksonom u raj.“ Od tada, njena starija sestra nastavila je da neguje Filipovo sećanje i da joj prenosi ljubav prema muzici. „Zahvaljujući njoj imam takvu strast prema muzici“, rekla je Saša. „Osećam da imam snagu u sebi. Osećam ga uz sebe. On me vodi.“

Foto: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / AFP / Profimedia

Iz džepa je izvukla privezak u obliku krsta koji je njen otac nosio oko vrata.

„Uvek ga imam sa sobom, u torbi. Ne mogu da izađem iz kuće bez njega“, otkrila je.