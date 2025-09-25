Slušaj vest

Vlasnica jednog malenog psa doživela je neprijatnost u jednom kafiću, a njen ljubimac veliku traumu i to zbog nevaspitane dece i roditelja koji nisu želeli da reaguju!

Naime, ona je sa svojim psom, rase Jorkširski terijer, sedela u kafiću, ali je pas zbog neprikladnog ponašanja dece, počeo da se trese.

Ona je na svom Tiktoku objavila snimak iz jednog kafića koji je pokrenuo lavinu komentara. Žena je sedela mirno sa svojim malim psom kada su deca za obližnjim stolom počela namerno da buše balone. Iako ih je zamolila da prestanu jer se pas vidno tresao od straha, roditelji nisu reagovali, dozvolili su da se “igra” nastavi.

- Kad su oko tebe nevaspitana deca i roditelji, pa i pored molbe da ne buše balone u kafiću i vide da se pas trese, oni to rade - napisala je vlasnica psa.

Na snimku se vidi kako se pas trese.

Deca namerno bušila balone, pas se tresao od straha Foto: Printscreen/TikTok

- Roditelji vaspitavajte decu, a usput i sebe - dodala je ova žena.

Njena objava izazvala je burne reakcije. Pojedini su osuli paljbu po njoj, dok je bilo i onih koji smatraju da deci mesto nije u kafiću, već u parku.

- Radila sam u restoranu gde su psi uvek dolazili sa svojim vlasnicima. Mirniji su od dece hiljadu puta. No, za ovaj slučaj ne mogu kriviti samo decu, tu su roditelji zakazali stopostotno. Nit vaspitana deca, nit vaspitani roditelji - navodi se u jednom od komentara.