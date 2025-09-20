Slušaj vest

U poslednje vreme vodi se sve veća debata o tome da li su vozači iz Srbije obavezni da imaju Zelenu karton u slučaju saobraćajne nezgode u Grčkoj i generalno prilikom putovanja kroz ovu zemlju.

Kako piše Grčka info, šire se razne dezinformacije, koje zbunjuju vozače.

- Kratko i jasno: Vozačima iz Srbije nije potreban Zeleni karton za vožnju u Grčkoj, niti je obavezno u slučaju nesreće. U slučaju potrebe, dovoljno je pokazati polisu prinudnog osiguranja iz Srbije (dobili ste je prilikom registracije automobila, tj. tehničkog pregleda) - piše Grčka info.

Potom su naveli i šta piše na zvaničnom portalu Vlade Republike Grčke.

- Pitajte stranog vozača za zelenu kartu ili polisu osiguranja. Ako je moguće, fotokopirajte ili fotografišite Zelenu kartu/Osiguranja ili otkinite kopiju Zelene karte ili polise osiguranja. Ako to nije moguće, obavezno zapišite stavke 3, 4, 5 i 10 sa Zelene karte. Ukoliko postoji polisa osiguranja, prepišite ime osiguravajućeg društva, broj polise i rok isteka - stoji u uputstvu.

Isto uputstvo objavljeno je i na sajtu Helenik Motor Insurers' Biroa, koji je odgovoran za slučajeve nesreća sa stranim vozilima.

Zašto srpskim vozačima nije potrebna Zelena karta u slučaju nesreće?

- Srbija je potpisnik Multilateralnog sporazuma (MA) sa zemljama EU i EEA, uključujući Grčku. To znači da srpski vozači mogu da voze u Grčkoj bez Zelene karte, jer im važi polisa osiguranja od Srbije. U slučaju nesreće, šteta se rešava preko grčkog biroa (MIB Helas) i srpskog osiguranika. Na slici su zemlje potpisnice M sporazuma obeležene tamnozelenom bojom. Objašnjenje: Nekad su vozači morali da pokažu Zelenu kartu svaki put kada prelaze granicu, da bi dokazali da je vozilo osigurano (kao što se još radi u MK Ovo je bilo komplikovano, jer je dodatno usporilo protok ljudi i roba. Zato su evropske zemlje (ukupno 36 od 48 zemalja u tzv. Sistemu zelene karte) potpisale Multilateralni sporazum - navodi Grčka info.

Šta kada i ako policajac traži Zelenu kartu?

- Policijski službenici u Grčkoj u vreme nesreće, stranim vozačima rutinski prvo traži Zelenu kartu jer je Zelena karta standardna formulacija dokaza o osiguranju vozila. Sve što treba da uradite je da im pokažete važeću polisu iz Srbije. Nema pravnog osnova da vam policija napiše kaznu što nemate Zelenu kartu, ali zato može da vam napiše kaznu što nemate osiguranje. Ako insistiraju mirno im recite: „Evo moje srpske polise osiguranja. Srbija je član Multilateralnog sporazuma, tako da polisa važi i u Grčkoj” - piše Grčka info.

Damir Okanović Foto: Kurir TV

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović rekao je za Kurir da vozačima iz Srbije nije potreban Zeleni karton u slučaju nezgode u Grčkoj.

- Potrebna im je polisa obaveznog auto osiguranja i prazan obrazac Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi - kaže Okanović.