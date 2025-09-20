VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA 2025": Sve spremno za početak spektakla, veći broj građana stigao ispred Palate Srbija (FOTO/VIDEO)
Predsednik Aleksandar Vučić je pozvao sve građane na paradu, i rekao je da Srbiju niko na svetu ne može da pregazi.
- Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo. Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi. Stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo - rekao je juče on.
Ulaz je otvoren od 8.30 časova, a ulazne tačke su kod kružnog toka blizu TC "Ušće", i na raskrsnici Ulice trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle.
Državni zvaničnici stigli na paradu
Državni zvaničnici, uključujući ministra Sinišu Malog, ministarku Milicu Đurđević Stamenkovski, gradonačelnika Aleksandra Šapića, direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića, stigli su i zauzimaju mesta na podijumu sa kog će pratiti paradu.
Trobojka oduševila prisutne
Trobojka od 300 metara, koju će nositi učenici Vojne gimnazije i stručnih škola, raširena je na oduševljenje okupljenih.
Atmosfera pred početak defilea
Pogledajte u galeriji kako trenutno izgleda prostor gde će se održati parada.
Šta posetioci kažu o paradi
Mirjana Ristić iz Beograda došla je na paradu sa dve ćerke i šestoro unučadi.
- Želela sam da deca vide naše vojnike, tenkove, avione, naoružanje i ko će nas, ako bude potrebe, braniti.
Profesorka koja predaje bezbednost došla je na paradu s ogromnom trobojkom.
- Ova parada pokazuje tradiciju i vrednost naše zemlje. Ovo su sve naša deca i nadam se da nikad neće okusiti barut, da je ovo odvraćujuća stvar - rekla je ona.
Branka Vesic (77), sa Novog Beograda, otkrila je za Kurir zašto je došla na paradu.
- Došla sam na paradu naše vojske, naše Srbije, našeg ponosa. Bila sam na Paradi kada je bio Putin, očekujem da će i ova biti tako velicanstvena.
Pogledajte šta su još naši sugrađani imali da klikom na vest ispod.
Vojni gimnazijalci vrše poslednje pripreme
Vojni gimnazijalci koji će nositi trobojku dugu 300 metara vrše poslednje pripreme.
"Parada predstavlja sigurnost i stabilnost"
Naša sugrađanka poreklom iz Knina došla je na paradu da vidi srpsku armiju.
- Ova parada predstavlja za mene sigurnost i stabilnost. Da je sreće bilo da je ovako bilo i ranije - rekla je ona za Kurir.
Predsednik Vučić se oglasio pred početak parade
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.
- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.
Veliki broj ljudi već dolazi na Ušće
Iako vojna parada "Snaga jedinstva" počinje u 11 sati, veliki broj građana se već okuplja. Kod "Ušća" dolaze velike grupe ljudi.
Građani sa velikim interesovanjem gledaju deo tehnike koja je izložena pred početak parade.
Na ulazima su stroge kontrole.