10:40

Državni zvaničnici stigli na paradu

Državni zvaničnici, uključujući ministra Sinišu Malog, ministarku Milicu Đurđević Stamenkovski, gradonačelnika Aleksandra Šapića, direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića, stigli su i zauzimaju mesta na podijumu sa kog će pratiti paradu.

Vojna parada 2025 - Državni zvaničnici stigli na paradu Foto: Petar Aleksić

10:37

Trobojka oduševila prisutne

Trobojka od 300 metara, koju će nositi učenici Vojne gimnazije i stručnih škola, raširena je na oduševljenje okupljenih.

Raširena zastava od 300 metara Izvor: Kurir

10:22

Atmosfera pred početak defilea

Pogledajte u galeriji kako trenutno izgleda prostor gde će se održati parada.

Vojna parada 2025 - Atmosfera pred početak Foto: Petar Aleksić, Kurir

10:11

Šta posetioci kažu o paradi

Mirjana Ristić iz Beograda došla je na paradu sa dve ćerke i šestoro unučadi.

- Želela sam da deca vide naše vojnike, tenkove, avione, naoružanje i ko će nas, ako bude potrebe, braniti.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 10.09.30_b02f4678.jpg
Mirjana Ristić Foto: Kurir

 Profesorka koja predaje bezbednost došla je na paradu s ogromnom trobojkom.

- Ova parada pokazuje tradiciju i vrednost naše zemlje. Ovo su sve naša deca i nadam se da nikad neće okusiti barut, da je ovo odvraćujuća stvar - rekla je ona.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 10.14.19_5b661a72.jpg
Foto: Kurir

Branka Vesic (77), sa Novog Beograda, otkrila je za Kurir zašto je došla na paradu.

Branka Vesić (77), Novi Beograd Izvor: Kurir

- Došla sam na paradu naše vojske, naše Srbije, našeg ponosa. Bila sam na Paradi kada je bio Putin, očekujem da će i ova biti tako velicanstvena.

Pogledajte šta su još naši sugrađani imali da

WhatsApp Image 2025-09-20 at 10.09.30_b02f4678.jpg

10:10

Vojni gimnazijalci vrše poslednje pripreme

Vojni gimnazijalci koji će nositi trobojku dugu 300 metara vrše poslednje pripreme.

Generalne probe, vojni gimnazijalci i kadeti koji nose trobojku dugu 300 metara spremni Izvor: Kurir

10:00

"Parada predstavlja sigurnost i stabilnost"

Naša sugrađanka poreklom iz Knina došla je na paradu da vidi srpsku armiju.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 09.56.17_4b284630.jpg
Foto: Kurir

- Ova parada predstavlja za mene sigurnost i stabilnost. Da je sreće bilo da je ovako bilo i ranije - rekla je ona za Kurir.

9:59

Predsednik Vučić se oglasio pred početak parade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.

- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

profimedia-1000349171.jpg

9:23

Veliki broj ljudi već dolazi na Ušće

Iako vojna parada "Snaga jedinstva" počinje u 11 sati, veliki broj građana se već okuplja. Kod "Ušća" dolaze velike grupe ljudi.

Vojna parada 2025 - Građani se okupljaju Foto: Kurir

Masa ljudi dolazi na vojnu paradu Izvor: Kurir

Građani sa velikim interesovanjem gledaju deo tehnike koja je izložena pred početak parade.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 09.28.52_d178790c.jpg
Foto: Kurir

Sve je spremno za početak vojne parade Izvor: Kurir

Na ulazima su stroge kontrole.

Stroga kontrola na ulazu za vojnu paradu Izvor: Kurir