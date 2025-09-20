Radoš Bajić, gost Crvenog kartona najavio novi film “Čuvar ikone Svetog Đorđa” – Kurir televizija, večaras u 00.00
Gost autora i voditelja Svetislava Basare i večerašnjeg „Crvenog kartona” je proslavljeni Radoš Bajić, glumac, scenarista i reditelj, koji obeležava 50 godina rada u glumi i režiji. Ovu priliku je iskoristio da najavi novi film “Čuvar ikone Svetog Đorđa”, snimljen bez podrške Filmskog centra.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Prvi scenario i saradnja sa Živojinom Pavlovićem
• Nekadašnja i današnja kinematografij
• Problemi savremenih autora
• Uloga države i finansiranje
• Nacionalne teme i istorijski projekti
• Adaptacije književnih dela.
