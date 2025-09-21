Oglasio se Batut o malim boginjama u Srbiji

U Srbiji je od početka godine do 31. avgusta registrovano 206 slučajeva morbila i to najviše u Novom Pazaru gde ima ukupno 96 slučajeva, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Što se tiče ostalih gradova u Tutinu ima 70 slučajeva, Beogradu 37, dok je u Raškoj, Sjenici i Novom Sadu registrovan po jedan slučaj.

- Najveći broj slučajeva (36,9 idsti), kao i najviša uzrasno-specifična stopa incidencije registrovani su u uzrasnoj grupi od jedne do četiri godine. Prethodne 2024. godine registrovano je 886 slučajeva morbila u našoj zemlji, od kojih je većina (95%) bila nevakcinisana, odnosno nepoznatog vakcinalnog statusa, kao i jedan smrtni ishod uzrokovan morbilima kod osobe uzrasta 59 godina sa teritorije Novog Pazara - podseća "Batut" i dodaje:

Najviše zaraženih u Novom Pazaru Foto: Privatna Arhiva

Pooštrene mere na snazi

- Od 7.2.2024. godine na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u zemlji (prijava sumnje, laboratorijska dijagnostika, izolacija i lečenje obolelih, zdravstveni nadzor, epidemiološki nadzor, vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinacija osetljivih lica iz kontakta unutar 72 sata itd). Imajući u vidu navedene okolnosti, period zaraznosti, sezonost, ostvarene kontakte, mere pooštrenog nadzora treba sprovoditi do daljnjeg, odnosno najmanje do isteka perioda dvostruke maksimalne inkubacije od poslednjeg registrovanog slučaja, a u skladu sa procenom epidemiološke situacije u žarištu epidemije, odnosno na teritoriji Republike - saopštio je Institut:

Zbog smanjenog odziva vakcinacije porastao broj obolelih Foto: Shutterstock

- Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), tokom 2024. godine u Evropskom regionu SZO registrovano je 108.200 slučajeva morbila, od kojih 101.842 (94%) u sledećih 10 zemalja: Kazahstan, Ruska Federacija, Azerbejdžan, Kirgistan, Rumunija, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Turska, Uzbekistan i Italija. Tokom navedenog perioda u Evropskom regionu SZO registrovana su 24 smrtna ishoda uzrokovana morbilima (devet u Rumuniji, pet u Kirgistanu, četiri u Ruskoj Federaciji, tri u Ujedinjenom Kraljevstvu i po jedan u Gruziji, Irskoj i Srbiji).