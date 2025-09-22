Za ovaj grob srpskih junaka niste znali! Nije mesto hodočašća kao ostrvo Vido, a trebalo bi biti! Povezano je i sa čuvenim Disom, a evo i kako!
"Bože pravde" odjekivalo je na neznanom nam ostrvcu u Jonskom moru, na tromeđi voda Grčke, Italije i Albanije. Vijorila se trobojka na Otoniju, a sveštenik je čitao Očenaš - petorica neznanih srpskih junaka, čija je tela more izbacilo još 1917, konačno su dobila zaslužno poštovanje Srbije. Državna delegacija Srbije odala je zvaničnu poštu herojima, što će ubuduće biti tradicija uz redovne komemoracije na Vidu i Krfu kojima se obeležavaju godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ovo grčko ostrvo, koje beše 1916.
Na sat plovidbe od mesta Agios Stefanosa, koji je na krajnjem severozapadu Krfa, proteže se Otoni. Neveliko, s tek pokojom kućom, obraslo maslinama i čempresima, s krivudavim puteljcima uz brda, s kojih puca pogled na more. Leti, u jeku sezone, jedva da ima 300 stanovnika, zimi ni 100. Ovde je rođen Spiros Mastoras, počasni konzul Srbije na Krfu. Ortoped, koji je medicinu završio u Beogradu. Dočekuje nas na doku. Kao i automobili koje su nesebično dali meštani ostrva da bismo stigli do Crkvice Svete Petke. Svetinja je porodice Micialis. A kraj nje i srpska svetinja, neznana mnogima od nas.
"Ovde borave večni san daleko van otadžbine pet neznanih srpskih heroja. 1917", stoji na skromnom starom kamenom spomeniku.
Crkvu je podigla prabaka Elene Micijali. O sahranjenim Srbima malo se zna.
- Išli su brodom ka Krfu i verovatno doživeli nesreću. Tela su isplivala na obalu, sahranjeni su kod naše crkve - kroz suze priča za Kurir Elena, koja je pre sedam meseci izgubila brata:
- Iako živimo na Krfu, crkvu nikada nećemo ostaviti propadanju. Hvala vam što ste došli kod nas, čuvaćemo i grob srpskih vojnika.
Počasnu stražu junacima drže potomci Vojne akademije i studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, a venac je prvi položio Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja:
- Na hodočašću smo na ovom mestu, takođe jednom od svetih, gde leži nekoliko naših vojnika koji su prošli Albansku golgotu. Nažalost, nisu prošli oporavak na Krfu i vasksenje na Solunskom frontu.
Koliko je važno ovo ostrvo, kako je istakao, upravo govori ljubav meštana i porodice Micijalis, kojima je Srbija zahvalna.
Konzul je najpre studirao u Milanu, pa se jednom obreo u Beogradu.
- Jedna poseta Beogradu navela me je da promenim mišljenje i da prekinem studije u Italiji. Ljubav i naklonost ljudi u Srbiji su neverovatne. Kao grčki student, osećao sam se u Beogradu više kao kod kuće, u svom pravom domu. Beograd i Srbija su mi ukrali srce. Bio sam prva generacija koja je imala studije na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Beogradu - kazao je za Kurir Mastoras.
- Mi smo danas prva zvanična državna delegacija Srbije koja polaže vence i odaje najviše državne vojne počasti na ovom mestu - kazao je Antić, koji je preneo pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Đura Macuta i resornog ministra Milice Đurđević Samenkovski, i naglasio:
- Naši kadeti i studenti da prenesu budućim pokolenjima da oni koji su ginuli za njihovu slobodu, nikada neće biti zaboravljeni. Neka živi grčko-srpsko prijateljstvo! Živela Grčka! Živela Srbija!
Da je među petoricom sahranjenih na Otoniju i pesnik Vladislav Petković Dis, tvrdi istoričar Mirko Drmanac iz Gradske biblioteke u Čačku. Dis je, prema zvaničnoj istoriografiji, stradao 17/30. maja 1917. po povratku iz Francuske na Krf, i to na francuskom parobrodu "Italija", koji je torpedovala neprijateljska podmornica, i počiva na dnu Jonskog mora. Međutim, Drmanac je tvrdio za Novosti da je nekoliko dana nakon ove tragedije pet tela isplivalo na obalu Otonija, a da je među njima bilo i Disovo.
Istoričar dr Nenad Lajbenšperger iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture službeno je prošle godine posetio ostrvo Otoni.
- U porti crkve spomenik je petorici srpskih brodolomnika iz 1917. godine, a meštani su ih zajedno sa Srbima sahranili. Nema nikakvih dokaza da tu počiva Dis, osim što možda može da se uzme ta 1917. godina, koja povezuje Disa i ove brodolomnike. I ne znamo s kog broda i kada tačno su stradali Srbi sahranjeni na Otoniju, ni da li je to brod "Italija", na kom je bio i Dis. A i ovo su grobovi neznanih vojnika. Dis nije bio vojnik - kazao je ranije u Beogradu za Kurir Lajbenšperger i dodao da je Dis bio poznat u to doba, kada je i cela srpska država bila na obližnjem Krfu, da su ga znali i na brodu kojim je plovio, a sa koga je bilo spasenih, te da mu je neverovatno da Srbi koji su sahranili svoje sunarodnike nisu znali da sahranjuju i Disa.
Poštu su odali i predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Fonda PIO, udruženja Zavetnici, Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu, a dobar domaćin bio je konzul Mastoras sa suprugom i sinčićem.
- Čak ni lokalne škole ne znaju da ovde počivaju srpski vojnici. Želimo da javnost upoznamo sa ovom stranicom naše istorije. Ti junaci i ostrvo Otoni to zaslužuju - istaći će Mastoras.