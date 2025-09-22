Da je među petoricom sahranjenih na Otoniju i pesnik Vladislav Petković Dis, tvrdi istoričar Mirko Drmanac iz Gradske biblioteke u Čačku. Dis je, prema zvaničnoj istoriografiji, stradao 17/30. maja 1917. po povratku iz Francuske na Krf, i to na francuskom parobrodu "Italija", koji je torpedovala neprijateljska podmornica, i počiva na dnu Jonskog mora. Međutim, Drmanac je tvrdio za Novosti da je nekoliko dana nakon ove tragedije pet tela isplivalo na obalu Otonija, a da je među njima bilo i Disovo.

Istoričar dr Nenad Lajbenšperger iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture službeno je prošle godine posetio ostrvo Otoni.

- U porti crkve spomenik je petorici srpskih brodolomnika iz 1917. godine, a meštani su ih zajedno sa Srbima sahranili. Nema nikakvih dokaza da tu počiva Dis, osim što možda može da se uzme ta 1917. godina, koja povezuje Disa i ove brodolomnike. I ne znamo s kog broda i kada tačno su stradali Srbi sahranjeni na Otoniju, ni da li je to brod "Italija", na kom je bio i Dis. A i ovo su grobovi neznanih vojnika. Dis nije bio vojnik - kazao je ranije u Beogradu za Kurir Lajbenšperger i dodao da je Dis bio poznat u to doba, kada je i cela srpska država bila na obližnjem Krfu, da su ga znali i na brodu kojim je plovio, a sa koga je bilo spasenih, te da mu je neverovatno da Srbi koji su sahranili svoje sunarodnike nisu znali da sahranjuju i Disa.