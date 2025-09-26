Kandidatkinja je želela da pokaže da voli da radi, ali je rekla nešto sasvim drugo
Devojka se obrukala na razgovoru za posao: Umesto da kažem da sam radoholičarka, rekla sam....
Mnogima je poznat onaj trenutak nervoze na razgovoru za posao, srce lupa kao ludo, ruke se znoje, a vi pokušavate da ostavite najbolji mogući utisak?
Jedna devojka je to pokušala, ali je potpuno omašila.
Na popularnom sajtu Ispovesti, pojavila se njena simpatična i urnebesna priča.
- Na razgovoru za posao sam, umesto da sam radoholičarka, rekla da sam alkoholičarka- napisala je ona.
I tu se završila karijera, pre nego što je i počela.
Da li je u pitanju lapsus ili nervoza ne znamo. Ali znamo da je ova dama postala legenda među kandidatima za posao.
Njena objava nasmejala je mnoge korisnike ovog sajta.
- To ti je kad hoćeš nekog da impresioniraš neuobičajenim terminom. Što si uopšte htela upotrebiti tu reč? - upitao ju je jedan korisnik.
