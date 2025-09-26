Slušaj vest

Mnogima je poznat onaj trenutak nervoze na razgovoru za posao, srce lupa kao ludo, ruke se znoje, a vi pokušavate da ostavite najbolji mogući utisak?

Jedna devojka je to pokušala, ali je potpuno omašila.

Na popularnom sajtu Ispovesti, pojavila se njena simpatična i urnebesna priča.

- Na razgovoru za posao sam, umesto da sam radoholičarka, rekla da sam alkoholičarka- napisala je ona.

I tu se završila karijera, pre nego što je i počela.

Da li je u pitanju lapsus ili nervoza ne znamo. Ali znamo da je ova dama postala legenda među kandidatima za posao.

Njena objava nasmejala je mnoge korisnike ovog sajta.

To ti je kad hoćeš nekog da impresioniraš neuobičajenim terminom. Što si uopšte htela upotrebiti tu reč? - upitao ju je jedan korisnik.

