Slušaj vest

Mnogima je poznat onaj trenutak nervoze na razgovoru za posao, srce lupa kao ludo, ruke se znoje, a vi pokušavate da ostavite najbolji mogući utisak?

Jedna devojka je to pokušala, ali je potpuno omašila.

Na popularnom sajtu Ispovesti, pojavila se njena simpatična i urnebesna priča.

- Na razgovoru za posao sam, umesto da sam radoholičarka, rekla da sam alkoholičarka- napisala je ona.

I tu se završila karijera, pre nego što je i počela.

Da li je u pitanju lapsus ili nervoza ne znamo. Ali znamo da je ova dama postala legenda među kandidatima za posao.

Njena objava nasmejala je mnoge korisnike ovog sajta.

- To ti je kad hoćeš nekog da impresioniraš neuobičajenim terminom. Što si uopšte htela upotrebiti tu reč? - upitao ju je jedan korisnik.