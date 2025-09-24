Slušaj vest

"Dete od 10 godina radi lash lift, ma ne šteti to trepavicama.“

Ova rečenica iz jednog TikTok videa pokrenula je raspravu na društvenim mrežama. U poslednje vreme često se na ovoj mreži mogu videti snimci devojčica koja rade tretman uvijanja i podizanja trepavica. Za to imaju dozvolu majki.

Ali, kako je jedna korisnica oštro primetila, problem nije u trepavicama, nego u vrednostima koje ovakvi potezi prenose.

- Ne radi se o tome da li nešto šteti trepavicama, nego o tome da dete od 10 godina treba da bude dete, a ne tvoja lutka. Apokalipsa je tu - navela je jedna koricnica Tiktoka pod nikom "moderna_alhemicarka_101".

I dok jedni brane majku devojčice uz argumente da je to "samo kozmetika" i da "rodi sebi dete"...

- Zašta svaka žena misli da može da komentariše tuđu decu. Rodite sebi decu ili ako ih imate bavite se njima kako vi hoćete. Šta vas briga za tuđu decu ako majka želi da je maže, neka je maže. Šta vas tu tačno brine? Nego širite lažni moral i delite savete - navodi se u jednom od komentara.

Drugi postavljaju pitanje šta je sa današnjim majkama.

- Imam muško dete i ništa mi nije jasno šta majke tih devojčica rade svojoj deci - napisala je jedna žena.