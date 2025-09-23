Slušaj vest

Kod svih Srba srce kuca iz dva dela. Jedna komora kuca na Kosovu i Metohiji, a druga komora na Krfu. To su veze koje ne mogu biti raskinute, kazao je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja na sastanku sa Stefanosom Polimenosom, gradonačelnikom Krfa na ovom ostrvu, povodom obeležavanja 109 godina od iskrcavanja srpske vojske i države na ostrva Krf i Vido u Prvom svetskom ratu.

Odnos Srbije prema Krfu nije samo prijateljstvo, naveo je Antić, već su i supruge naših državnika bile sa Krfa i postoje direktni porodični odnosi.

Značajan sastanak na Krfu Foto: Kurir

- Želimo da deo te saradnje sačuvano. Stalo nam je da suverenitet grčke države apsolutno stoji na svom mestu, a naš interes je da sačuvano naše ratne memorijale kao mesta hodočašća - kazao je Antić i podsetio da je srpska državna delegacija juče prvi put bila na ostrvu Otoni, koje pripada opštini Krf i gde počiva pet neznanih srpskih vojnika.

Antić je podsetio da mnogo građana Srbije dolazite na Krf.

- Kad kažete Krf to vam dođe kao srpska reč, osećamo se kao kod svoje kuće. Da nije bilo Krfa u oporavka vojske i Srbije na Krfu danas Srbije ne bi ni bilo - istakao je Antić i dodao da će u četvrtak, na centralnoj državnoj ceremoniji na Vidu biti i premijer Srbije Đuro Macut i ministri Milica Đuršević Stamenkovski i Bratislav Gašić.

Upravo na mauzoleju na Vidu i na tom srpskom ostrvu smrti Srbija planira rekonstrukciju i Antić je zamolio gradonačelnika Krfa da pomogne stručnjacima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u vezi sa tehničkim detaljima koji zavise od gradskih vlasti.

Gradonačelnik Krfa, koji je delegaciju Srbije, u kojoj su bili i predstavnici Vojske Srbije i Kriminalističko policijske akademije, primio je u drugom zdanju opštine, jer renoviraju glavnu zgradu.

- Kada renoviranje bude završeno, među svim drugim državama, i Srbija će imati posebno mesto i predstavljanje u našoj opštini - kazao je Polimenos i dodao:

Razmena poklona Foto: Kurir

- Istorijska činjenica koju možda ne znate jeste da kada je 1999. bombardovana Srbije, prve demonstracijaće protiv bombardovanja bile su baš na Krfu i lično sam predvodio tu kolonu.

Takođe, Polimenos je podsetio da su se Krfljani borili protiv Turaka i vodili velike bitke istovremeno kada je 1716. bila Bitka na Petrovaradinu, te je pozvao predstavnike Novog Sada i Srbije da dođu sledeće godine na svečano obeležavanje pobede nad Otomanskim carstvom, koji nikada nisu uspeli da osvoje Krf.