Sramno ponašanje dvojice učenika na maturskoj ekskurziji moglo bi da rezultira čak i isključenjem iz škole!

Ovo je otkrio direktor Srednje mešovite škole “Danilo Kiš” u Budvi, Krsto Vuković. On je gostujući u jutarnjem programu "Boje jutra" na TV Vijesti, naveo primer sa nedavne maturske ekskurzije, kada su se dva učenika izdvojila iz grupe i vratila u hotel tek oko tri sata ujutro, što je izazvalo veliku brigu i stres kod profesora i organizatora.

- Prvobitno smo doneli odluku da budu vraćeni iz Verone o trošku roditelja. To je bilo neprijatno iznenađenje i za njih i za njihove roditelje, ali pravila su bila jasna. Ipak, nakon razgovora, uvažili smo garanciju jednog od profesora i odlučili da nastave ekskurziju, uz strogi nadzor - rekao je Vuković.

Dodao je da je moguće čak i isključenje iz škole zbog tog neprimerenog ponašanja.

- Sada sledi sednica nastavničkog veća, gde ćemo razmotriti disciplinske mere, pa čak i isključenje iz škole - kazao je.