"Otac je tamo skidao golu", izusti starica i poče da jeca. Grli je unuka njena Nikolina.

Ovako počinje potresan snimak koji je nedavno objavila humanitarka Tamara Misirlić.

- Sve će biti u redu, daće Bog - govori Nikolina baki dok je grli.

Mali sobičak odzvanja od bakinih jecaja.

Nemaju za hranu i odeću Foto: Printscreen Tiktok/ fondacija_tamara_m

- Samo da ti ostaneš u životu. Jedva čekam da živimo lep život. Da bude sve u redu, da imamo mira. Samo da ja završim školu i sve će biti u redu. Bićemo jake, treba da se držimo. Sve razumem, sve osećam, nekad i ja plačem - pričala je devojčica Nikolina.

Tamara ju je potom upitala da li se njena baka bori za nju:

- Da, i to mnogo! Uvek me štiti, uvek mi kaže da pazim na sebe, da pazim s kim pričam i da se ne svađam ni sa kim. Uvek me štiti i u dobru i u zlu.

Devojčica i baka kažu da im niko ne dolazi, da jedva imaju hranu, odeću...

- Ali nekako živimo. Uvek kažem baki da će sve biti u redu

Kako je Tamara navela, Nikolina je devojčica koja je prerano odrasla.

- Preživela je porodično nasilje i to je ostavilo traga na njoj, ali iz svega toga je crpela snagu i zrelost koju retko viđamo kod dece. Danas živi u staroj, trošnoj kući, bez uslova i bez ičega što dete zaslužuje. Ona je toliko zrela za svoje godine, toliko jaka i hrabra, da ne dozvoljava da je bol slomi. U njenim očima vidite dete, a u njenim rečima odraslu osobu koja je prošla kroz previše toga. I dok se trudi da bude oslonac svojoj baki, osećamo da zaslužuje da i njoj neko bude oslonac - napisala je Tamara.

Dodala je da Nikolina zaslužuje da ima svoj dom, da ima krov nad glavom pod kojim će moći da sanja, da raste, da živi kao dete.

- Zato vas pozivamo da nam se pridružite, da pomognemo Nikolini i njenoj baki da zajedno dobiju novi dom. Ona to zaslužuje, a na nama je da pokažemo da nije sama - naglasila je.