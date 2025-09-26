Slušaj vest

U Srbiji se godišnje na putevima zapali oko 1.500 vozila, što je pet puta više nego pre sedam godina. Stručnjaci su saglasni da je potrebno posedovati protivpožarni aparat.

Miris nagorevanja plastike i plastičnih delova u kabini vozila prvi je znak da nešto nije u redu i da je potrebno isključiti se iz saobraćaja.

Milorad Spasojević, načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS, ističe da je najbolje i najbezbednije zaustaviti se u desnu stranu puta, bilo da je u pitanju auto-put, magistrala ili bilo koja druga saobraćajnica.

- Potrebno je da svi putnici bezbedno napustite vozilo, zatim lagano odškrinuti haubu i videti da li se uopšte stvara dim pod haubom. Ako jeste, onda je najbolje tu, ako nemamo protivpožarni aparat, odmah pozvati 193, odnsono vatrogasno-spasilačku ekipu koja će doći i reagovati na potencijalni nastanak požara - rekao je Spasojević za RTS.

Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja naglašava da ako se eventualno primeti određeni plamen, pod uslovom da je manji, učesnici u saobraćaju treba da pokušaju da ga ugase, naročito ako imaju protivpožarni aparat.

- Preporuka stručnjaka je da nikako ne pokušavaju da požar ugase vodom, ako je električna instalacija. Ukoliko je veći požar, potrebno je pozvati vatrogasnu službu - kaže Ilić za RTS.

Prvenecija i sanacija

Automobili, autobusi, kamioni – gorelo je sve. Od početka godine više od 1.420 puta sektor za vanredne situacije gasio je požar na motornim vozilima.

Profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu Krsto Lipovac objašnjava da može da se nasluti koji faktori doprinose da se vozilo zapali na putevima.

- Jedan od njih svakako je i starost vozila. S druge strane, dobrim delom tome doprinosi i nivo održavanja automobila. U poslednjem periodu smo smanjili pozornost i pažnju – i država i vlasnici vozila – koliko je značajno redovno održavanje automobila - smatra Lipovac.

Spasojević tvrdi da je jedan od najvećih uzroka neispravnost elektroinstalacija.

- Varnica je dovoljna da padne na neki od zapaljivih delova – gume ili plastiku, pogotovo ako su dodatno natopljeni curenjem maziva goriva od samog motornog vozila - zaključuje Spasojević.

PP aparat da postane obavezan

Još jedan od izazivača požara na automobilima su takozvani DPF filteri za dizel motore – izduvni sistem gde se razvija veoma visoka temperatura. Neadekvatno održavanje tih filtera razlog je zašto su se neki od automobila zapalili.

Lipovac napominje da je tehnički pregled tačka na kojoj će se prepoznati eventualni kvarovi, odnosno potencijalne opasnosti od zapaljenja.

- Tehnički pregled ima odgovornost da eliminiše neispravna vozila, ali i da stručnim savetima pomogne vlasnicima na taj način što će im ukazati na značaj održavanja vozila i slabe tačke na automobilima - ističe Lipovac.

U Srbiji, za sada, posedovanje protivpožarnog aparata u vozilu je na nivou preporuke. Ako se broj zapaljenih vozila od početka godine poredi sa 2019. ili 2020. godinom, kada ih je bilo oko 300, upućeni su saglasni u oceni da bi PP aparat mogao da postane obavezan.

Kurir/ RTS