Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljava je, biračka i socijalna pitanja dodala je poštu srpskim junacima na ostrvu Vido.

- Srpski narod je svoje kosti rasuo na tri kontinenta. Samo ja na Krfu ostavio dušu. Ovde, gde su vali naših suza, ovde gde je plavo more postalo sarkofag hiljade srpskih sinova, stojimo kao potomci u čijim venama krv penuša njina, da zaustavimo galije i odamo poštu večnoj straži na dubini mora. Oni nisu pisali istoriju, oni su je stvarali. Posle Albanske golgote, kada je Srbija upisana u knjige mrtvih, i kada je vojska gladnih i iznemoglih marširala u smrt, javilo se ostrvo spasa, greben nade - kazala je Đurđević Stamenkovski i istakla:

- Zato je Krf više od utočišta - Krf je simbol grčko-srpskog prijateljstva. Prijateljstva koje nije nastalo u ugovorima i diplomatskim salonima, već na poljima stradanja, u bolničkim posteljama, u domovima gde su Grci primali srpske izbeglice kao svoju decu. To prijateljstvo je kršteno suzama i žrtvom.

Grobnice na Vidu, naglasila je, rodno su mesto srpskog vaskrsenja, jer odavde su oni, naši preci, odleteli u večnost.

- Plava grobnica je podvodni oltar srpskog naroda. Ovde je, kako je jedan saveznički general rekao, bilo „mnogo smrti, ali nije bilo kapitulacije" - reklame ministarka.

Srbija je, kada su je već svi otpisali, kako je navela, pokazala da živi i da će živeti.

- Sa Krfa su tamo, daleko, tamo gde je Srbija, krenule vojske ponovo rođenih. Krenuli su da podignu što je porušeno, da povrate što je izgubljeno. Zato danas, dok stojimo pred talasima koji čuvaju njihove kosti, mi ne žalimo samo - mi se ponosimo. Mi ne gledamo u smrt - već u večnost. Jer oni koji su u Plavoj grobnici položeni nisu nestali, već su postali temelji Srbije - istakla je Đurđević Stamenkovski, pa nastavila:

- Kada je francuski doktor ugledao teško ranjene sinove legendarnog srpskog generala Pavla Boškovića, upitao je jednog srpskog seljaka: Zar kod vas Srba i očevi generali šalju sinove na front? Čuo je odgovor: Mi, Srbi, imamo različite očeve, ali samo jednu majku: otadžbinu.

I završila je ministarka rečima:

- Naš zavet je jasan: da ćemo ih pamtiti, da ćemo ih poštovati, da ćemo biti dostojni njihove žrtve. Srbija će trajati sve dok se seća svojih junaka. A mi, njeni potomci, obavezujemo se da njihove senke nikada ne padnu u zaborav. Neka je večna slava junacima koji počivaju u Plavoj grobnici. Neka je večna Srbija.