Nakon snimka stravičnog vršnjačkog nasilja iz Zaječara za Kurir se oglasio direktor osnovne škole koju pohađa devojčica koja je pretrpela nasilje.

Veroslav Paunović direktor OŠ "Ljubica Radosavljević Nada", koju pohađa devojčica koja je doživela nasilje, rekao je za Kurir da su obavešteni policija i tužilaštvo.

- Učenica koja je žrtva nasilja jeste učenica naše škole, a ovde dve devojčice i dečak koji je snimao, nisu. Jedna učenica je srednjoškolka, a druga devojčica je učenica druge osnovne škole - rekao je Paunović za Kurir.

Devojčica koja je pretrpela brutalno zlostavljanje se, prema njegovim rečima, oseća dobro i dolazi na nastavu.

- To se desilo na groblju prošle nedelje, ja sam za to saznao u petak i odmah sam obavestio i alarmirao sve nadležne. Zvao sam direktore škola koje pohađaju te dve devojčice. Obavešteni su policija i tužilaštvo i obavljeni su razgovori sa svim akterima - navodi Paunović.

Stravično vršnjačko nasilje u Zaječaru Foto: screenshot IG/radio.magnum

Zasedao je školski Tim za zaštitu od nasilja.

- Najbitnije je da se devojčica oseća dobro. Mi smo već preduzeli sve mere podrške, Tim je zasedao - naglasio je.

Podsetimo, na snimku se vidi kako dve devojćice zavrću ruku trećoj i obaraju je na zemlju, nakon čega je zlostavljaju i muče tako što je šutiraju i gaze po glavi.

Zavrtale joj ruku, šutirale je po glavi Foto: screenshot IG/radio.magnum

Nasilnice se nisu zaustavljale, a u jednom momentu, dečak je prišao i izgovorio: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".

Kako piše "Radio Magnum" sve se dešavalo na groblju u Zaječaru.