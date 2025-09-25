Slušaj vest

Zaječarska policija je u kratkom roku, nakon snimka koji se pojavio na društvenim mrežama gde se vidi vršnjačko nasilje, pronašla decu nasilnike.

Sada se prikupljaju svi potrebni dokazi i obaveštenja vezana za ovaj slučaj, a nadležno je Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Nezvanično, iz tužilaštva saznajemo:

- Obe devojčice koje su pretukle treću, kao i dečak koji je sve snimao, poznati su nam, na žalost, odavno po raznim kriminalnim radnjama. Međutim, jedna od devojčica, kojoj nije ovo prvi eksces, ima manje od 14 godina i njoj zakon ne može ništa, kao da nije ni dotakla pretučenu maloletnicu. Druga devojčica ima 15 godina i ona će biti procesuirana, kao i dečak koji je snimao a koji je stariji od 14 godina. Čim policija sve prikupi, mi ćemo, kako zakon naleže, obavestiti i Centar za socijalni rad, saznajemo nezvanično u tužilaštvu.

Ne propustite Društvo Direktor škole u Zaječaru o stravičnom prebijanju devojčice: Otkrio šta se tačno desilo i kako se oseća žrtva nasilja

Na žalost, kažu nadležni, sve je više dece mlađe od 14 godina koja prave sitna krivična dela, ali su ona zakonom zaštićena bilo kakvih procesuiranja.

Zaječarska policija izdaće saopštenje u toku dana vezano za ovaj slučaj.

Oglasio se direktor škole u Zaječaru

Veroslav Paunović direktor OŠ "Ljubica Radosavljević Nada", koju pohađa devojčica koja je doživela nasilje, rekao je za Kurir da su obavešteni policija i tužilaštvo.

- Učenica koja je žrtva nasilja jeste učenica naše škole, a ovde dve devojčice i dečak koji je snimao, nisu. Jedna učenica je srednjoškolka, a druga devojčica je učenica druge osnovne škole - rekao je Paunović za Kurir.

Devojčica koja je pretrpela brutalno zlostavljanje se, prema njegovim rečima, oseća dobro i dolazi na nastavu. Detaljnije pročitajte klikom ovde.

Podsetimo, na snimku se vidi kako dve devojćice zavrću ruku trećoj i obaraju je na zemlju, nakon čega je zlostavljaju i muče tako što je šutiraju i gaze po glavi.

Nasilnice se nisu zaustavljale, a u jednom momentu, dečak je prišao i izgovorio: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".

Kako je objavio "Radio Magnum" sve se dešavalo na groblju u Zaječaru.

BONUS VIDEO: