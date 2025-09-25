POLICIJA PRONAŠLA DEVOJČICE KOJE SU TUKLE DRUGARICU! Tužilaštvo: Poznati su nam odavno po raznim kriminalnim radnjama
Zaječarska policija je u kratkom roku, nakon snimka koji se pojavio na društvenim mrežama gde se vidi vršnjačko nasilje, pronašla decu nasilnike.
Sada se prikupljaju svi potrebni dokazi i obaveštenja vezana za ovaj slučaj, a nadležno je Više javno tužilaštvo u Zaječaru.
Nezvanično, iz tužilaštva saznajemo:
- Obe devojčice koje su pretukle treću, kao i dečak koji je sve snimao, poznati su nam, na žalost, odavno po raznim kriminalnim radnjama. Međutim, jedna od devojčica, kojoj nije ovo prvi eksces, ima manje od 14 godina i njoj zakon ne može ništa, kao da nije ni dotakla pretučenu maloletnicu. Druga devojčica ima 15 godina i ona će biti procesuirana, kao i dečak koji je snimao a koji je stariji od 14 godina. Čim policija sve prikupi, mi ćemo, kako zakon naleže, obavestiti i Centar za socijalni rad, saznajemo nezvanično u tužilaštvu.
Na žalost, kažu nadležni, sve je više dece mlađe od 14 godina koja prave sitna krivična dela, ali su ona zakonom zaštićena bilo kakvih procesuiranja.
Zaječarska policija izdaće saopštenje u toku dana vezano za ovaj slučaj.
Oglasio se direktor škole u Zaječaru
Veroslav Paunović direktor OŠ "Ljubica Radosavljević Nada", koju pohađa devojčica koja je doživela nasilje, rekao je za Kurir da su obavešteni policija i tužilaštvo.
- Učenica koja je žrtva nasilja jeste učenica naše škole, a ovde dve devojčice i dečak koji je snimao, nisu. Jedna učenica je srednjoškolka, a druga devojčica je učenica druge osnovne škole - rekao je Paunović za Kurir.
Devojčica koja je pretrpela brutalno zlostavljanje se, prema njegovim rečima, oseća dobro i dolazi na nastavu. Detaljnije pročitajte klikom ovde.
Podsetimo, na snimku se vidi kako dve devojćice zavrću ruku trećoj i obaraju je na zemlju, nakon čega je zlostavljaju i muče tako što je šutiraju i gaze po glavi.
Nasilnice se nisu zaustavljale, a u jednom momentu, dečak je prišao i izgovorio: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".
Kako je objavio "Radio Magnum" sve se dešavalo na groblju u Zaječaru.
