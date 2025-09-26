Slušaj vest

Novi slučaj brutalnog vršnjačkog nasilja iz Zaječara uznemirio je javnost. Na videu se vide dve devojčice koje uvrću ruku trećoj, a onda je jako udaraju u glavu, pa kad padne, gaze je po glavi i šutiraju bez milosti, dok jedan dečak sve to snima i u jednom momentu izgovara: "Dosta, bre, brate, ubi je! Dosta je!"

Kako Kurir saznaje, slučaj ovog brutalnog zlostavljanja prijavljen je policiji 19. septembra, a dogodilo se dan ranije na groblju u Zaječaru. Policija je preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, a osim tužilaštva obavešten je i Centar za socijalni rad.

Veroslav Paunović, direktor OŠ "Ljubica Radosavljević Nada", u koju ide devojčica koja je doživela nasilje, rekao je za Kurir da druge dve devojčice i dečak nisu njihovi đaci. Jedna je srednjoškolka, a druga učenica druge osnovne škole.

- Za ono što se desilo saznao sam u petak i odmah sam obavestio sve nadležne, ali i direktore škola koje pohađaju te dve devojčice - rekao je Paunović i dodao da je zasedao školski tim za zaštitu od nasilja:

- Najbitnije je da se devojčica oseća dobro i da dolazi u školu. Preduzeli smo sve mere podrške.

Glavni javni tužilac u Zaječaru Miodrag Canović rekao je za Kurir da je naloženo policiji prikupljanje obaveštajnih podataka i podnošenje krivične prijave protiv jedne od devojčica koja vrši nasilje.

- Druga devojčica nema navršenih 14 godina te će u odnosu na nju biti predloženo nadležnom Centru za socijalni rad da preduzme mere iz svoje nadležnosti. Sva lica sa snimka su identifikovana - naveo je Canović.

Ovaj, ali i više prethodnih slučajeva vršnjačkog nasilja ukazuju da devojčice u današnje vreme sve češće preuzimaju uloge zlostavljača, često u grupama i veoma opasno.

- Devojčice brže sazrevaju u odnosu na dečake, pa su i u tim tučama brutalnije. Znaju gde da udare da boli više, kad krenu, obično ih dečaci zaustavljaju. Vremena su se totalno promenila, polno-rodne uloge su postale fluidne. Devojčice igraju igrice koje propagiraju nasilje i prosto nema razlike da li se tuku dečaci ili devojčice, to je ujednačeno, jednako su agresivni. S tim što će devojčice ranije da stupe u takvu vrstu fizičkog obračuna nego dečaci. Kontrola afekata je smanjena i ti udarci idu mnogo jače - napominje za Kurir psihoterapeut Jelena Manojlović i dodaje da ne postoji strah od posledica.

Sociolog Bojan Panaotović ocenjuje da je savremeno društvo, u težnji ka ravnopravnosti polova, došlo do tačke u kojoj su muškarci i žene postali "jednaki i u nasilju, mržnji i opskurnosti":

- Trebalo bi pod hitno razmotriti meru zabrane korišćenja društvenih mreža ispod određenog broja godina, kao što je to učinila Australija, recimo. Treba ograničiti deci i pristup televizijskim programima, od rijaliti programa, preko kriminalnih serija i filmova. Za takvu decu su ustanove poput "sivog doma", ako si ti spreman da gaziš nekog po glavi, ti si za dom ili za nadzor.

Psiholog Snežana Repac ocenjuje da je posebno zabrinjavajuće to što devojčice sve češće usvajaju obrasce nasilnog ponašanja, koje je donedavno bilo karakteristično za dečake. Kako ističe, njihovo nasilje se ne izražava samo fizički već i kroz pretnje, uvrede, korišćenje vulgarnog jezika i druge oblike verbalne agresije.

- To zovem "krizom komunikacije", u kojoj su devojčice izgubile poverenje u moć razgovora i sve češće biraju agresivne metode rešavanja sukoba. Umesto da koriste dijalog, posežu za nasiljem. Devojčice se često međusobno ohrabruju i podržavaju u grupama, čak i kad sprovode nasilje, verujući da na taj način "sprovode pravdu". Uprkos vaspitanju, moguć je vršnjački uticaj na mrežama radi veće gledanosti sadržaja koji odstupaju od tradicionalnih modela ponašanja. Poseban problem je to što danas retko ko kaže devojčicama: "Ti si devojčica, ne bi smela tako da se ponašaš." To očekivanje od njih gotovo da je nestalo, one se ne slažu sa stereotipom da devojčica ne treba da bude agresivna - navodi Snežana Repac i dodaje da je toga uvek bilo i da ne treba generalizovati.