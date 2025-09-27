Slušaj vest

Ovaj praznik slavi se u spomen na dan kada je pronađen i iskopan Časni krst na Golgoti i kada je vraćen iz Persije u Jerusalim. Mnogi narodni običaji se vezuju, a postoje i brojna verovanja koja se prenose s kolena na koleno koja navodno mogu predskazati dalje vremenske prilike u odnosu na vreme kakvo bude na ovaj praznik.

Naši stari građani i dalje kroz priču i razgovore pričaju o verovanjima, a konkretno za Krstovdan se kaže da ukoliko na ovaj dan bude oblačno zima će biti bogata snegom.

Da li će biti snega ove zime Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Kakva će biti zima

- Nama su nekada govorili naši da ako danas bude suvo i naredna godina će biti sušna, dok kišovito vreme naglašava blagu zimu. Pošto meteorolozi najavljuju kišu, ako se desi da zagrmi biće plodna godina, a kiša će doneti zlato njivama, a otrov vinogradima, pričali su nam bake i deke koje su nekada davno verovale u sve to - kaže za Kurir penzioner Tomislav M. iz Leskovca i kaže da kakav septembar bude oko Krstovdana takav će biti mart naredne godine:

- Kod nas je danas oblačno vreme s povremenim padavinama pa se nadamo i da će konačno biti snega ove zime i da neće biti tolike suše narednog kao ovog leta - nada se Tomislav.

Vremenske prilike za Krstovdan, verovanja Foto: Pritnscreen/Youtube/TV Hram

Inače, Krstovdan slavimo dva puta godišnje i to 27. septembra, dok 18. januara pada zimski u znak sećanja na prve hrišćane i krštenje Isusa Hrista u reci Jordan.