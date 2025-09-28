Slušaj vest

Nekadašnja Jugoslavija i danas izaziva maštu i nostalgiju kod mnogih. A prema jednom viralnom TikTok videu, država bi, da postoji i danas imala oko 21,5 miliona stanovnika i prostirala bi se na 255.800 kvadratnih kilometara, zbog čega bi bila veća nego Velika Britanija.

Duh nekadašnje zajedničke države još uvek živi kroz fotografije i snimke koji svakodnevno kruže društvenim mrežama, a korisnici koji su je doživeli prisećaju se dobrih starih dana.

Video pod nazivom "Šta ako bi Jugoslavija danas još uvek postojala?" privukao je pažnju čitavog regiona kreativnim prikazima mogućeg savremenog života u ovoj imaginarnoj državi.

Kako danas možemo zamisliti život da Jugoslavija nije raspala?

Prema analizi iz videa na TikTok stranici "history_geo_nerds", za koji je autor naglasio da je napravljen isključivo u zabavne svrhe, savremena Jugoslavija imala bi oko 21,5 miliona stanovnika i prostirala bi se na 255.800 kvadratnih kilometara – što je više od Velike Britanije.

Kako bi jugoslavija izgledala danas da se nije raspala Foto: Shutterstock

Glavni grad - Beograd

I privreda na papiru zvuči obećavajuće: zajednički BDP iznosio bi oko 200 milijardi evra.

Glavni grad bio bi Beograd sa oko 1,68 miliona stanovnika, a sledeći po veličini bi bili Zagreb (800.000), Sarajevo (420.000), Skoplje (410.000) i Ljubljana (300.000).

Verski mozaik takođe bi bio raznolik: 60% pravoslavaca, 30% katolika i 10% muslimana.

"To bi bila balkanska velesila"

Autor videa nije zaboravio ni vojsku: prema njegovim proračunima, Jugoslavija bi imala čak 150.000 aktivnih vojnika i 500.000 rezervista, prenosi Nova.rs.

"To bi bila balkanska velesila!", samo je jedan od mnogobrojnih komentara ispod videa.

Neki su nostalgični, drugi duhoviti. Jedna strana tvrdi da je raspad Jugoslavije bio neizbežan jer države zajedno nisu funkcionisale, dok druga žali što je zajednička država propustila priliku da postane još veća.

Iako je ovo samo digitalna igra brojevima i maštom, jasno je da Jugoslavija više od tri decenije nakon raspada i dalje živi – bar kao viralna inspiracija, tema rasprava i neiscrpni izvor nostalgičnih scenarija.