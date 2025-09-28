Slušaj vest

Svaki roditelj svom detetu želi najbolje, ali nisu retki slučajevi da se roditeljske želje ispostave kao kamen spoticanja kad deca odrastu. U to se uverila Mira iz Sremske Mitrovice koja je sinovima posvetila život, a kad su se oženili naišla je na veliki problem sa snajama koje smatraju da je napravila veliku grešku u njihovom vaspitanju. Ovo je njena ispovest.

- Zovem se Mira i živim u Sremskoj Mitrovici. Moj muž je još kao mlad otišao u inostranstvo da radi. To su bila teška vremena i jedini način da izdržavamo porodicu bio je da on tamo zaradi, a ja ovde držim sve pod kontrolom. Ostala sam sama sa dvojicom sinova. Nisam htela da maltretiram svekrvu da dolazi i da mi pomaže, već je bila bolešljiva i nije imalo smisla da tražim usluge od nje. Moji roditelji žive na jugu Srbije i nisu bili u prilici da dođu svaki put kad mi je bila potrebna pomoć.

- Nije bilo lako, ali nisam se žalila. Sve što sam imala, davala sam svojoj deci. I ono što nisam imala, nalazila sam način da stvorim. Trčala sam između posla, kuće, škole, bolesti, raspoloženja i njihovih nestašluka - uvek sama, bez muške ruke pored sebe.

- Moja najveća misija bila je da zaštitim moje sinove. Setila sam se kako je moj brat odrastao - roditelji su mu uvek popuštali, čuvali ga, oslobađali svake obaveze. Gledala sam to i mislila da je pogrešno, ali kad sam postala majka, shvatila sam da je to instinkt - da sklonim i najmanji kamičak sa puta svoje dece, jer smo živeli samo nas troje, muž je dolazio samo preko leta kad je mogao da dobije godišnji odmor. I tako, malo po malo, sve sam radila umesto njih. Nisam htela da nose teške kese, da peru sudove kad mogu ja, da čiste kuću... Njihovo je bilo samo da uče. Govorila sam sebi: "Biće vremena kad će ih život stisnuti, neka bar sada budu bezbrižni."

"Snaje kažu da su moji sinovi lenjivci i gotovani"

Godine su prošle, sinovi su odrasli, završili fakultete, zaposlili se. Obojica su sad u braku. Muž se penzionisao i vratio iz inostranstva, kupili smo im stanove, napravili svadbe onakve kakve su želeli. Pomislila sam da sam sada, posle decenija borbe, zaslužila da uživam - da gledam kako oni stvaraju svoje porodice i da se radujem unucima. Ali umesto toga, dočekala sam nešto sasvim drugo...

Snaje su me lepo prihvatile, vredne su i dobre, lepo vaspitane, poštuju me kao svekvru i mogu muža kao svekra, neću da grešim dušu. Ali ubrzo su krenule prve trzavice. Počele su da mi govore, najpre uvijeno, a onda i direktno, da sam kriva što njihovi muževi neće da im pomažu u kući. Optužuju me da sam razmazila svoju decu, da moji sinovi misle da je normalno da žena sve uradi, jer su tako navikli pored mene. Kažu da ne umeju da stave veš u mašinu, da ne znaju da usisaju, da misle da su kućne obaveze isključivo "ženski posao", da su lenjivci i gotovani i da sam za to isključivo ja kriva.

Svaka reč koju mi snaje izgovore me boli. Nisam želela da svoju decu osakatim za ceo život. Samo sam htela da budu srećni, da im ništa ne fali, da se ne muče, jer se ni moj brat nije mučio, a moja snaja se nijednog trenutka ne žali što on samo dođe s posla, ruča i uzme daljinski od televizora. Nisam ja svoje sinove učila da budu lenji, nego sam ih čuvala od briga i obaveza koje sam mogla sama da završim. A sad ispada da sam napravila grešku koja se lomi preko kičme mojih snajki.

"Da li sam pogrešila?"

Svakog dana slušam njihove žalbe i ne znam šta da kažem. Da li da stanem na stranu snaja i priznam da sam pogrešila? Ili da branim svoje sinove i kažem da će vremenom sve naučiti? Nekad ćutim, nekad zaplačem u svoja četiri zida. Muž me teši, kaže da ništa nisam pogrešila, da sam radila najbolje što sam znala.

Mislila sam da ću u ovim godinama konačno odahnuti, a ja živim u stalnom sukobu - između ljubavi prema sinovima i griže savesti prema snajama. Ponekad se pitam: da li sam bila dobra majka? Ili sam iz najbolje namere učinila ono najgore - odgojila muškarce koji ne znaju da budu stubovi svojih porodica?, pita se Mira.

