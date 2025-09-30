Studenti i roditelji zadovoljni su najavom da će im novac konačno biti uplaćen. Majka čija kćerka studira na FON i treba da upiše četvrtu godinu kaže nam da su studentsku karticu kod Poštanske štedionoce još ranije uzeli.

- To smo uradili odmah kada je najavljeno da će se vraćati pola školarine, uplatili smo ceo iznos od 150.000 i sada očekujemo da nam se vrati polovina - priča ova majka.

- Nadamo se da će biti ispoštovano to što je obećano jer je to podstrek ne samo za studente nego i za porodice. S obzirom na to da imamo još jednog studenta, to bi nam finansijski dosta pomoglo.