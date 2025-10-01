Slušaj vest

Od 12. oktobra u Evropskoj uniji (EU) počinje da se primenjuje novi sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka – EES (Entry/Exit System).

On će postepeno zameniti dosadašnju praksu pečatiranja pasoša, a punu primenu trebalo bi da dostigne do 10. aprila 2026. godine, saopšteno je na zvaničnom sajtu Europa.rs.

EES sistem odnosi se na sve državljane "trećih zemalja", uključujući i Srbiju, i predviđa dodatne procedure prilikom prvog ulaska u zemlje članice Šengena. Jedna od prvih država koja će ga primeniti je Hrvatska, gde će kontrola po novim pravilima početi upravo 12. oktobra, kao i u Mađarskoj.

Kako izgleda procedura: 3 do 5 minuta po čoveku

S obzirom na to da građane Srbije vrlo brzo nakon uvođenja ovog sistema očekuje kraći odmor (mnogi će već od 8. novembra, za prvi mini raspust, krenuti put inostranstva), javlja se nedoumica kako će izgledati prelazak granice po novim pravilima.

Odgovor na ovo dao je Predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić.

- Ono što mi znamo u ovom momentu, a videćemo od 12. oktobra kako će da krene cela priča, jeste da Evropska komisija predviđa da će ta procedura trajati po jednom pasošu negde oko tri minuta, to je neki prosek. Dakle, pregled pasoša, fotografija, odnosno biće integrisane kamere tu na samom mestu i uzimanje otisaka prstiju - objasnio je Seničić.

On je dodao i da sama procedura, ukoliko ne bude tehničkih problema, ne bi trebalo da traje duže od 2 do 3 minuta.

- Maksimum koji oni daju za tu proceduru je 5 minuta - naglasio je predsednik JUTA.

Foto: Printscreen

Zbog novog sistema moguće gužve na granicama

Seničić je kazao da je gotovo izvesno da će primena novog sistema izazvati veća zadržavanja na granicama, ali napominje da to sve zavisi i od perioda godine.

- U ovom periodu godine mi nemamo tako velike promete na graničnim prelazima, te neće to u nekoj značajnoj meri nešto ljude usporavati, ali će svakako ta procedura, kažem, usporiti ulazak. Dobra strana je da kada jednom to uradite, dakle, napravi se vaš profil tamo, svaki sledeći samo proveravaju pasoš. Znači, provuku pasoš kroz skener, vide da postoji vaš profil i vi idete dalje. Znači, to traje bukvalno dve sekunde - pojašnjava predsednik JUTA.

Dodaje i da će moguće zadržavanje na granicama biti negativna strana, ali i da će ovaj sistem u budućnosti ipak doneti dosta jednostavniji protok putnika i saobraćaja.

- Najveći broj zemalja koje se budu prilagodile tom sistemu će imati i na određenim graničnim prelazima samočitače, tako da ćete vi moći, kad putujete kolima, da prođete pored tog čitača, da sami očitate svoje pasoše i uđete bez nekog fizičkog kontakta sa carinicima. To je ideja za neku budućnost, ali kada prvi put ulazimo moraćemo malo da čekamo, a ja se nadam da će biti otvoreno više prelaza nego što je to uobičajeno, da bi ta procedura tekla brzo, ali to još uvek ne znamo - ističe Seničić.

Kada bi mogao da krene prvi talas gužve

Prvi talas gužvi građani Srbije bi već mogli da očekuju oko 11. novembra, odnosno već u subotu 8. novembra, kada zbog državnog praznika mnogi dobijaju slobodne dane, a đaci idu i na prvi mini raspust ove školske godine.

- Gužve se eventualno očekuju i tokom božićnih i novogodišnjih praznika, ali do leta možda uvedu i novi sistem ETIAS koji treba da nasledi EES, pa onda više ne bi trebalo da bude gužvi, jer ako se to uvede, tu će biti aplikacija obavezna - priča predsednika JUTA i dodaje:

- Sa ETIAS-om pre nego što krenete na put vi se prijavite, platite, pošaljete svoje podatke i suštinski nema zadržavanja na granici, nego upravo suprotno, treba da se ubrza proces. Dakle, vi kada vam skenira pasoš, ako ste sve to uradili pre putovanja, vi imate odobrenje za ulazak i on će vas odmah pustiti. Kontrola treba da traje bukvalno do pet sekundi, ne više - navodi Seničić.

Gužve bi mogao da smanji ETIAS

On je podsetio i bi sistem ETIAS trebalo da bude uveden šest do devet meseci od uvođenja sistema EES. Inače, ETIAS predviđa da se putnici unapred prijave putem aplikacije, dostave podatke i plate taksu, a odobrenje za ulazak važiće tri godine.

- To je najava Evropske komisije, ja ne znam da li će tako biti, ali to je ideja. Znači, EES treba da traje 6, 7, 8 meseci, verovatno će on ostati kao neki paralelni sistem sa ovim kad se uvede neko vreme, ali ideja je da taj ETIAS u budućnosti bude jedini sistem kroz koji ćemo prolaziti i on će biti moguć da to uradimo na vreme - kaže direktor JUTA.

Na kraju, Seničić je posavetovao i sve one koji znaju da će u narednih godinu, dve ili tri putovati u Evropu da se prijave čim se pojavi aplikacija i da odmah plate.

ETIAS će se plaćati 20, a ne 7 evra, kako je prvobitno bilo najavljeno.

- I onda više nemate nikakve obaveze za naredne tri godine - zaključio je.

Kako su iz MUP Republike Hrvatske saopštili za Blic, EES sistem Evropske unije u potpunosti je tehnički uspostavljen i spreman za primenu u ovoj zemlji, a od 12. oktobra 2025. godine počeće njegova postepena primena, u skladu sa odlukom donetom na nivou Evropske unije.

- Sistem će se od tog datuma primenjivati na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su, na osnovu Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, privremeno određeni za međunarodni saobraćaj - naglasili su.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, ističu oni, od državljana trećih zemalja, koji podležu njegovoj primeni u skladu sa članom 2. Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2017. godine, prikupljaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica, uz podatke iz putne isprave.

- Ti podaci biće sačuvani u sistem i koristiće se prilikom svakog narednog prelaska granice, dok će se pri sledećim prelascima utvrđivanje dosijea obavljati poređenjem fotografije lica snimljene uživo sa postojećim dosijeom u sistemu, što će povećati nivo bezbednosti - zaključili su.

Foto: Printscreen, Nebojsa Mandic

Mađari prvo na ukrajinskoj, pa onda na granici sa Srbijom

Mađarska policija će najpre primenjivati EES sistem na mađarsko-ukrajinskoj granici, zatim na mađarsko-srpskoj granici, a na kraju i na vazdušnim graničnim prelazima, potvrdili su za list.

EES će funkcionisati na spoljnim granicama šengenskog prostora, u slučaju Mađarske to su mađarsko-srpska, mađarsko-ukrajinska i vazdušne granice. EES će evidentirati i čuvati biometrijske podatke putnika iz trećih zemalja kojima je odobren kratkotrajan boravak, kao i:

podatke sadržane u putnim ispravama

mesto i vreme prelaska granice

fotografiju i otiske prstiju

a u slučaju odbijanja ulaska – činjenicu odbijanja, mesto, razlog i vreme donošenja odluke

Prema novim pravilima, policija će prilikom prvog prelaska granice otvoriti individualni dosije sa svim podacima, a pri svakom narednom izlasku ili ulasku proveravaće se samo jedan biometrijski podatak (npr. fotografija lica ili otisak prsta). Na taj način, prelazak granice postaće sigurniji.

Uvođenje sistema očekuje se da će obuhvatiti više od deset miliona putnika godišnje, navode u mađarskoj policiji, pa se procenjuje da će u početnoj fazi vreme prelaska granice biti duže nego ranije, zbog kreiranja individualnih dosijea i evidentiranja biometrijskih podataka.

Kako bi obezbedila da uvođenje EES-a izazove što manje poremećaja na granicama, mađarska policija dodatno je unapredila Nacionalni sistem kontrole i registracije graničnog saobraćaja, kao i tehničku opremu – čitače dokumenata, skenere otisaka prstiju, uređaje za prepoznavanje lica, kioske i radne stanice.

- Uz pomoć novog sistema kontrole granica i modernizovane opreme, mađarska policija može da obezbedi postepeno uvođenje novih pravila, kao i efikasan i bezbedan prelazak granica u skladu sa propisima. Tokom početnog perioda od 180 dana, počev od 12. oktobra 2025. godine, novi režim će se uvoditi u više faza – najpre na mađarsko-ukrajinskoj granici, zatim na mađarsko-srpskoj, a na kraju i na vazdušnim graničnim prelazima - zaključuju.

Grčka policija: Nema detalja o konkretnoj implementaciji

Policija Grčke je odgovorila da za sada još nemaju informacija o konkretnoj implementaciji i operativnim detaljima, te će javnost blagovremeno o svemu biti obaveštena. Međutim na sajtu Ambasade Grčke u Ujedinjenom Kraljevstvu navodi se da će i u Grčkoj ovaj sistem početi sa radom 12. oktobra.

- Postepeno će se uvoditi na graničnim prelazima tokom perioda od šest meseci, a puna implementacija biće završena do 9. aprila 2026. godine - dodaju.

Oni su napomenulu i da će putnici prilikom prvog prelaska spoljne granice neke šengenske zemlje, uključujući i Grčku, morati da ostave svoje otiske prstiju i da se fotografišu na granici

- Ovi podaci čuvaće se tri godine, tako da nećete morati da prolazite kroz ovaj postupak prilikom svakog putovanja - pojasnili su.

Kurir.rs/Blic

