Stravičan požar izbio je pre nekoliko dana u porodičnoj kući porodice Ljubenović iz Donjeg Suhotna kod Aleksinca! Izgorele su četiri krave i jedno telo, a požar je izazvao traktor.

Scena koja je zatekla prisutne na imanju bila je potresna, štala je bila u pepelu, a krava je ležala mrtva nasred dvorišta.

Prema rečima domaćina Marka Ljubenovića traktor je prespojio.

- Traktor je bio dole, prespojio je, sam počeo da vergla, da pali. Buknuo je odjednom, zapalio se rezervoar, goreli su tu snopovi trave, ovde kosa, sa kukuruzom, i krenuo je požar - ispričao je za Aleksinac net Ljubenović.

Četiri krave su izgorele. Ljubenovići imaju prasiće i svinje.

- Nešto je spašeno, a nešto tek treba da otvaramo - kaže Marko.

Ljudskih žrtava hvala Bogu nema.