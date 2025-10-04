Slušaj vest

Patološko kockanje ne uništava samo novčanike, već i poverenje, ljubav i psihičko zdravlje članova porodice. Kada muž postane zavisnik, žena najčešće ostaje sama u borbi i tišini.

Tako je i u slučaju mlade žene čiji brak traje tek osam meseci, a već se raspada pod teretom kocke, zanemarivanja i emocionalne distance. U tih nekoliko meseci, njen suprug je prokockao polovinu svadbenog novca, a ona je, da bi spasila što se spasti može, preuzela kontrolu nad finansijama.

- U braku smo 8 meseci, u tih 8 meseci on je prokockao pola našeg svadbenog novca, sada ja imam kontrolu i popravio se. Međutim, on stalno izlazi, dolazi kući kasno, posle posla više voli da ode u kafić nego da dođe ženi koja ga čeka i ne vidi tu problem - požalila se ova nesrećena žena na sajtu Ispovesti.

Prokockao za osam meseci novac sa svadbe Foto: Shutterstock

Navela je i da su im odnosi retki, kao i da nema više samopouzdanja.

- Više ne ličim na sebe, kako fizički, tako i psihički. Ne pada mi na pamet da imam decu sve dok je ovakva situacija, jer ako mu nisam ja prioritet neće biti ni dete. Sram me je razvesti se iako to nekad baš želim. Jer znate ono šta će reći ljudi, a i vernica sam i brak je za mene bitan, a opet do kad ovako, dok ne izgubim zdravlje. Trenutno plačem i pišem ovo... - zaključila je ona.

Korisnici su je savetovali da se razvede i da čuva svoje zdravlje.

- Nije sramota ravesti se. Sramota je protraćiti život i zdravlje na nekog takvog. Imaš se pravo maknuti od zla, a ne trpeti. Život je jedan - navodi se u jednom od komentara.

