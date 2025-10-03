Slušaj vest

Vozač autobusa koji je vozio turiste koji su se vraćali iz Kušadasija posvađao se sa jednim od putnika koji se žalio na muziku, a čak je i nasrtao na njega. Putnici tvrde da je vozač ugrozio njihove živote jer je zbog svađe naglo zakočio na auto-putu!

Pojedini putnici požalili su se na Fejsbuku u grupi "Kušadasi-info Letovanje".

- Turisti, ljudi moji vodite računa ko brine o vama u vožnji konkretno iz Kušadasija. Došli smo uz Božiju pomoć u sredu, da ne dužim jer još uvek ne verujem da se desila situacija da je vozač naglo kočio, zaustavio autobus pun putnika nasred auto-puta da bi se svađao i nasrtao sa kolegom na putnika koji je negodovao zbog muzike - požalila se Vera u ovoj grupi.

Dodala je da ni putnik nije birao reči, kao i da je nastao opšti haos.

- Sa tom agencijom putujemo uspešno već godinama, ali ovog puta zbog neprofesionalnosti samog vodiča i vozača naši životi su bili ugroženi nadomak Niša, pri povratku sa letovanja. Na polasku standardno kašnjenje što nije zavisilo od vodiča već putnika - navela je Vera.

Korisnici su se šokirali, ali bilo je i onih koji smatraju da putnik nije smeo da se žali na muziku.

- Vozač kriv zato što putniku nije odgovarala muzika? 21. vek je neka stavi slušalice. Ako neće neka ide avionom, kolima, biciklom, peške - navodi se u jednom od komentara.

Potom se javilo još putnika iz autobusa.

- Ono je bilo sve samo nije muzika. Ugrožavanje života 50-toro ljudi i dece da bi se svađao sa putnikom sigurno ne opravdavate? Hvala Bogu da je sve završeno kako treba. Moram da dodam i preticanje i trkanje sa kamionom koji je vozio klinac sa podignutom nogom, cigarom, i telefonom u ruci - napisala je jedna putnica.

Jedan putnik naveo je da je vozač svesno ugrozio njihove živote.

- Najmanji problem je muzika. Kočeći autobus sa najmanje pedesetoro ljudi maloletnom decom pri brzinom od 100km na sat on je ugrozio naše živote. Zamislite vozilo iza nas na putu - napisao je on.