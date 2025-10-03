Vraćali se iz Kušadasija, a doživeli horor na putu: Vozač ukočio naglo, pa nasrnuo na putnika zbog bizarnog razloga
Vozač autobusa koji je vozio turiste koji su se vraćali iz Kušadasija posvađao se sa jednim od putnika koji se žalio na muziku, a čak je i nasrtao na njega. Putnici tvrde da je vozač ugrozio njihove živote jer je zbog svađe naglo zakočio na auto-putu!
Pojedini putnici požalili su se na Fejsbuku u grupi "Kušadasi-info Letovanje".
- Turisti, ljudi moji vodite računa ko brine o vama u vožnji konkretno iz Kušadasija. Došli smo uz Božiju pomoć u sredu, da ne dužim jer još uvek ne verujem da se desila situacija da je vozač naglo kočio, zaustavio autobus pun putnika nasred auto-puta da bi se svađao i nasrtao sa kolegom na putnika koji je negodovao zbog muzike - požalila se Vera u ovoj grupi.
Dodala je da ni putnik nije birao reči, kao i da je nastao opšti haos.
- Sa tom agencijom putujemo uspešno već godinama, ali ovog puta zbog neprofesionalnosti samog vodiča i vozača naši životi su bili ugroženi nadomak Niša, pri povratku sa letovanja. Na polasku standardno kašnjenje što nije zavisilo od vodiča već putnika - navela je Vera.
Korisnici su se šokirali, ali bilo je i onih koji smatraju da putnik nije smeo da se žali na muziku.
- Vozač kriv zato što putniku nije odgovarala muzika? 21. vek je neka stavi slušalice. Ako neće neka ide avionom, kolima, biciklom, peške - navodi se u jednom od komentara.
Potom se javilo još putnika iz autobusa.
- Ono je bilo sve samo nije muzika. Ugrožavanje života 50-toro ljudi i dece da bi se svađao sa putnikom sigurno ne opravdavate? Hvala Bogu da je sve završeno kako treba. Moram da dodam i preticanje i trkanje sa kamionom koji je vozio klinac sa podignutom nogom, cigarom, i telefonom u ruci - napisala je jedna putnica.
Jedan putnik naveo je da je vozač svesno ugrozio njihove živote.
- Najmanji problem je muzika. Kočeći autobus sa najmanje pedesetoro ljudi maloletnom decom pri brzinom od 100km na sat on je ugrozio naše živote. Zamislite vozilo iza nas na putu - napisao je on.