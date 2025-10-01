Slušaj vest

Mnogi vernici i dalje se pitaju da li je greh čistiti kuću, prati veš ili obavljati svakodnevne poslove nedeljom ili kada je crveno slovo. Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević poručio je da je najvažnije da taj dan posvetimo Bogu, a ne da se opterećujemo sitnicama.

Dilema da li je dozvoljeno raditi nedeljom ili na crveno slovo često se javlja među vernicima. Da li je greh usisavati, kuvati ručak ili uključiti veš mašinu na dan koji je posvećen Bogu? Teolog Đurđević pojašnjava šta je zaista važno.

Nedeljom možemo da očistimo stan. Možete da stavite veš na pranje. Nemojte se opterećivati oko ovih stvari, to su svakodnevne aktivnosti koje obavljamo u svom domu - naveo je on na Tiktoku.

IMG_20250904_165802.jpg

Istakao je da je normalno oprati prljave sudove.

- Možemo da očistimo ukoliko nešto isprljamo, a isto tako možemo i da stisnemo dugme i uključimo veš mašinu. Sve ovo su sporedne stvari. Nedelja je dan koji treba da posvetimo Gospodu Bogu svome. Treba da rezervišemo nedelju pre podne za svetu liturgiju i crkvu, a posle toga možemo da uradimo bilo koju kućnu aktivnost - zaključio je.

1321321.jpg
-k9771262.jpg
shutterstock_2139739881.jpg

