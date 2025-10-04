Slušaj vest

Nekada su se za punoletstvo poklanjale simbolične stvari – komad nakita, parfem, knjiga ili “nešto malo u koverti”. Danas su to koverte sa 200, 300, pa čak i 500 evra.

Ova “nova norma” izaziva burne reakcije. Dok jedni smatraju da je takav poklon primeren obeležavanju ulaska u svet odraslih, drugi su šokirani i pitaju se da li je to previše?

Na TikToku i Instagramu često se mogu videti snimci sa proslava punoletstava koje liče na male svadbe, sale, muzika uživo, profesionalno snimanje, torte na sprat i obavezne koverte. U komentarima se neretko mogu pročitati izjave: “500 evra je minimum ako si baš blizak”, ili “Manje od 200 je sramota”.

- Nedavno smo bili na proslavi punolestva kod rođake i iznenadila sam se kada me je nekoliko članova rodbine pitalo koliko sam para stavila u kovertu. Nakon što su me to pitali, oni su se pohvalili da su stavili 500 evra i da je sve manje od toga sramota! Mislim da je to preterivanje, pa možda i neka želja za dokazivanjem - navela je jedna korisnica društvenih mreža.

I dok neki veruju da taj novac ide kao “startni kapital” za odrasli život, mnogi se pitaju gde je granica.

- Nije svako u mogućnosti da da toliko novca. Šta ćemo sa ljudima koji recimo žive od plate od 65.000 dinara, a koji imaju troje dece. Kako da daju oni 500 evra za nečije punoletstvo ili svadbu? - piše jedna korisnica na Fejsbuku.

Pojedini korisnici društvenih mreža smatraju da iza ovakvih davanja često ne stoji samo želja da se obraduje slavljenik, već i društveni pritisak, pa čak i lični kompleksi.

- Poklon u koverti postaje način da se “pokažemo”, da budemo viđeni kao neko ko ima, može i pripada. Ne iznenađuje što su ovakve proslave sve glamuroznije i često liče na mini-svadbe - navodi se u jednom od komentara.

Gala proslava punoletstva ćerke pevača Saše Matića Foto: Nemanja Nikolić

Nedavni primer koji je izazvao veliku pažnju javnosti jeste gala proslava punoletstva ćerke pevača Saše Matića. Kako se šuška, njegova ćerka je navodno dobila 180.000 evra. Mnogi su to ocenili kao veličanstvenu proslavu, dok su drugi komentarisali da je to čisto razmetanje.

Iako je porodica Matić, svakako u mogućnosti da organizuje takvu proslavu, ovakvi događaji često postave standarde koje drugi, prosečni građani, pokušavaju da isprate, čak i kada to prevazilazi njihove realne finansijske mogućnosti.