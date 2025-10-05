Slušaj vest

Iako udruženja potrošača redovno upozoravaju kupce da vode računa pri onlajn kupovini i da proizvode naručuju samo kod registrovanih firmi, ljudi se toga ne drže i često bivaju prevareni prilikom onlajn kupovine!

Uprkos sve većem broju upozorenja na društvenim mrežama u raznim grupama, građani Srbije i dalje masovno naručuju proizvode preko neproverenih stranica i bivaju prevareni. Tepisi koji izgledaju luksuzno na slikama, u stvarnosti stižu kao tanke krpe; garderoba koja deluje kao iz butika, stiže bez etiketa, često i u pogrešnoj veličini.

Ovo uraditi pre onlajn kupovine Foto: Kurir Televizija

Jedna korisnica Fejsbuka nedavno je podelila svoje iskustvo.

- Naručila sam tepih, a stigla mi je krpa. Dimenzije nisu tačne – jedna u opisu oglasa, druga u porukama, treća uživo. Prezime ovde na Fejsbuku nije isto kao ono koje je poslalo paket. Ovde je žena, a poslao je muškarac. Znam da to nije merodavno, ali je čudno. I da "tepih" je težak 1,5 kg. Paket je vraćen - požalila se Milica u Fejsbuk grupi "CB lista prozor" i dodala:

- Ono što je ona slikala i ono što je poslala nije isto.

Iz udruženja za zaštitu potrošača savetuju da prevareni kupcimogu da se pozovu na Zakon o zaštiti potrošača samo ako je trgovac registrovan, a ako nije, onda im ostaje samo da se obrate udruženjima za zaštitu potrošača ili u krajnjem slučaju policiji.

Najčešće, kada kupac pokuša da se žali, stranica nestane, ili prestane da odgovara na poruke. Neki čak otvaraju nove stranice pod drugim imenima, i tako nastavljaju sa prevarama.

