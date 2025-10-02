Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane da od 12. oktobra počinje postepena primena novog Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji se odnosi na sva lica koja nisu državljani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemljama Šengen zone.

- Imajući u vidu da se Republika Srbija graniči sa četiri zemlje koje su članice Evropske

unije, primena EES sistema važiće i za državljane Republike Srbije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, Republiku Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku. U početnoj fazi, sistem će se aktivirati na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da u Republici Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci – Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u Republici Bugarskoj na prelazu Gradina – Kalotina, u Rumuniji na prelazu Kaluđerovo – Najdaš, dok će se u Mađarskoj sistem uvoditi fazno od 28. oktobra do 11. novembra na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim.

- Za lica koja nemaju regulisan boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriji Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. novembra. Za ovu kategoriju putnika biće formiran poseban dosije koji će važiti za naredne prelaske, ukoliko putnici državnu granicu pređu najmanje četiri puta u roku od 30 dana. Ukoliko pređu manje od četiri puta, biće potrebno ponovo evidentiranje u sistem - stoji u saopštenju.

Samo pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem.

- Maloletna lica starija od 12 godina podležu registraciji, dok lica mlađa od 12 godina

neće biti evidentirana. U periodu od 12. oktobra do 10. aprila 2026. godine pasoši će se i dalje pečatirati svim putnicima, bez obzira na to da li je EES dosije formiran. Vozači teretnih vozila i autobusa nisu izuzeta iz postupka registracije. Vozači teretnih vozila će samostalno moći da se prijavljuju elektronskim putem, dok se nalaze na teritoriji EU, a evidentiranje podataka trebalo bi da se vrši prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja - navodi MUP.

Ministarstvo apeluje na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća

duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema i da se

blagovremeno informišu o uslovima na konkretnim prelazima.