Na planinama sneg ne prestaje da veje, a povećava se i snežni pokrivač. Prema poslednjim podacima RHMZ, na Kopaoniku ima 40 cm snega, a temperatura je 4 stepena ispod nule, što je i najhladnije mesto ovog jutra.

Sneg je praćen i vejavicom, uz jak vetar. Zabeleli su se i Zlatibor, Sjenica, Crni vrh, Nova Varoš...

Sneg u oktobru na Zlatiboru Izvor: kurir televizija

Neverovatni prizori

Sneg koji je pao u Ivanjici potpuno je paralisao saobraćaj, a meštani pojedinih sela prinuđeni su da se do svojih kuća probijaju terenskim vozilima. Planina Mučanj je pod snegom, a grane pod težinom snega oborile su se do samog kolovoza i dodatno otežavaju prolaz.

"Neverovatni snimci snega pod Mučnjem pokazali su kroz šta prolaze meštani sela Maskova, koji se jedino terenskim vozilima mogu kretati do svojih domova" piše RINA.

Ruska zima već pravi haos u Srbiji

Na magistralnom putu Ivanjica-Sjenica, pod teretom snega, drveće se obrušilo na kolovoz, a dodatne poteškoće stvaraju i radovi na rehabilitaciji puta.

Iz nadležnih službi apeluju na vozače da na put kreću isključivo sa zimskom opremom i uz povećan oprez.

Iz AMSS-a apeluju na vozače da se uzdrže se i odlože putovanje u planinska područja jer zbog obilnih snežnih padavina u prvim danima jeseni vožnja može biti teža i neizvesna.

Put prema Kušićima je pod snegom, kolovoz je klizav i veoma težak za vožnju.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na Instagram stranici info_liga_mediatim, građani su tokom noći sami uklanjali drveće sa kolovoza, ne bi li omogućili prohodnost.

Upozorenja i dalje na snazi

"Danas oblačno i hladno sa kišom, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, gde se u većini mesta se očekuje novih 30 do 50 mm, lokalno i preko 60 mm kiše. Posle podne i uveče postepeno slablјenje intenziteta padavina, upozorio je RHMZ.

Obilnije padavine se očekuju u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od pet na jugu do 13 stepeni na severu.