Humanitarka Tamara Misirlić podelila je nedavno priču koja je pogodila u srce svakoga ko je čuo. Priču o jednoj baki.

Tamara je gostovala u podkastu "Sigurno mesto" gde se osvrnula na priču o jednoj baki koja je imala 114 godina, 16 dece, ali nažalost bila je veoma usamljena.

- Raznih priča ima. Ja sam imala jednu baku, imala je 114 godina kada sam je ja obišla. Ona je bila najstarija žena na Balkanu tada i ona je imala preko 100 potomaka. 16 dece i ne znam ni ja koliko unuka, ali niko joj nije dolazio - podelila je Tamara.

Voditeljka ju je upitala šta se desilo, gde su njena deca.

- Po svetu. Niko nije mario za nju, znali su da je živa, znali su da loše živi, živela je na vrhu planine, nije imala vode, ni struje, ni hrane. Jedan sin je samo bio sa njom i on je bio bolestan i on je bio u teškom stanju - navela je ova humanitarka.

Tamara kaže da je baka živela sama sa sinom koji je bio bolestan Foto: Kurir Televizija

Dodala je da mnoge bake i deke tako žive.

- Deca u inostranstvu imaju novac, zarađuju lepo, ali jednostavno su se odrekli svog porekla, svojih korena, svojih roditelja - zaključila je.