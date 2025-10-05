Slušaj vest

Gotovo pet miliona nelegalnih objekata postoji u Srbiji, a predlog zakona o nepokretnostima otvara vrata za njihovo ozakonjenje.

Advokat Nikola Premović smatra da će se ako većina poslanika odobri zakon, on rešiti veliki deo problema, kao i da će pasti cena kvadrata. Konsultant za nekretnine Milić Đoković kaže da treba da postoji i kazna za one koji su nelegalno gradili, kao i da je njegov predlog bio da se legalizacija plaća po kvadratu.

Nikola Premović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da veruje da predlog zakona dobar deo problema nelegalnih objekata rešava, te da će pravna efikasnost biti bolja i da će doći do pada cene kvadrata.

- Predlog zakona neće rešiti sve, ali verujem da će dobar deo rešiti u smislu pravne sigurnosti, ozakonjenja objekata i da će se u pravnom prometu pojaviti dobar deo nepokretnosti, što će uticati na pad cene kvadrata u celoj zemlji - navodi Premović.

Da li će legalizacija objekata soustiti cenu kvadrata Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, Kaluđerica ima višedecenijski problem nelegalnih objekata i u tom naselju ima najviše predmeta u advokatskoj praksi.

Milić Đoković takođe kaže da je predlog zakona u suštini korektan, ali da je on predložio da se legalizacija plaća po kvadratu, kao i da treba da se "zategnu" propisi, jer određeni ljudi treba da budu kažnjeni zbog takve gradnje.

- Legalizacijom dobijamo više i prodavaca i kupaca. Nadam se da će tržište reagovati pozitivno i da će doći do smirivanja cena. Nisam siguran da će doći do pada cena u primarnom sektoru, već u sekundarnom i tercijarnom, odnosno kuće na periferiji sa cenom od pedeset, šezdeset hiljada evra - navodi Đoković.

Šta donosi zakon o legalizaciji Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

Šta će biti sa Kaluđericom

Dodaje da najviše nelegalnih objekata u Beogradu ima u Kaluđerici, Busijama, Altini, Zemun polju, Mirijevu, Kotežu, Žarkovu, Borči...

- Ljudi vole da kupuju nekretnine na periferiji, ali Kaluđerica nije atraktivna za prodaju, jer je problem infrastruktura. Kada se legalizuju tu objekti, pitanje je gde će ići kanalizacija, da li će moći svi da se priključe na struju ili da imaju mesta da se parkiraju. Nije to jednostavno za legalizaciju - kaže Đoković.

Savetuje, takođe, da kada se prodaje nekretnina treba imati tehničku dokumentaciju, kao i da je proverite ako kupujete.

Prva sednica drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije zakazana je za utorak, a prva tačka dnevnog reda biće - Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.