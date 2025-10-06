Slušaj vest

- Ovoga dana proslavlja se milost, čudo i mudrost Božija; milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su cijelog života željeli i od Boga prosili jedno dijete; čudo začeća Jovanova u prestarjeloj utrobi Jelisavetinoj; i mudrost u domostrojiteljstvu ljudskoga spasenja. Jer sa Jovanom imađaše Bog naročito velike namjere, naime, da on bude prorok i Preteča Hristu Gospodu, Spasitelju svijeta“, piše na sajtu SPC.

Naime, prema predanju, roditelji Svetog Jovana Krstitelja Zaharije i Jelisaveta su se celog života borili za potomstvo, a kada su bili u zrelijim godinama, javio im se anđeo i rekao da će dobiti sina koga moraju nazvati Jovan.

Zašto slavimo praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja Foto: Printscreen

Zapisano je da je Zaharije zanemeo, kada je saznao da će on i Jelisaveta dobiti dete. Kada se rodio Jovan Preteča, od Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime sina i kada je to uradio, progovorio je.

Jovan je u svojim propovedima kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima. Krštavao je ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim “ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem”.

Dobro je krstiti decu 6. oktobra

Prema verovanju, ovo je dan kad se dešavaju čuda.

Veruje se da je danas dobro krstiti decu (ili bar odrediti datum kad će obaviti krštenje), moliti se za njihovo zdravlje, a dan provesti u miru, radosti i ljubavi sa porodicom. Takođe, oni koji već imaju decu, na ovaj dan treba da se podsete kolika su ona radost i da im pokažu ljubav i koliko ih vole. Za one koji nemaju dece, narodno verovanje kaže da će i oni, dokle god duboko veruju u Boga i mole mu se, zavredeti njegovu milost.