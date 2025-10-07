RHMZ NAJAVIO NOVU TUR SNEGA: Objavljena najnovija prognoza za naredne dane, evo gde će vejati ovog puta i da li će biti Miholjskog leta
Danas će na severu tokom dana biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno ponegde sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima Srbije biće oblačno, pre podne sa slabom kišom na jugozapadu i jugu, posle podne mestimično i u ostalim predelima, najavio je RHMZ.
- Na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije padaće slab sneg.Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od devet stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje - navodi se na sajtu.
A onda preokret
- U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom. Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje - navodi se.
Zatim sledi promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.
Kurir.rs