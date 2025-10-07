Danas će na severu tokom dana biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno ponegde sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima Srbije biće oblačno, pre podne sa slabom kišom na jugozapadu i jugu, posle podne mestimično i u ostalim predelima, najavio je RHMZ.

- Na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije padaće slab sneg.Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od devet stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje - navodi se na sajtu.

I narednih dana očekuje se sneg na planinama Foto: Screenshot

A onda preokret

- U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom. Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje - navodi se.

RHMZ najava vremena za naredne dane Foto: RHMZ Printscreen

Zatim sledi promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.