Sa Mitrovdanom, Svetim Lukom, a onda i Aranđelovdanompočinje sezona veći jesenjih slava, dok je udarni period porudžbina za svečane trpeze uveliko otpočeo. Na društvenim mrežama već se uveliko nude kilogrami sitnih kolača, torti, pa i gotovih slavskih mezetluka i peciva koje domaćice sve češće poručuju u poslednje vreme, iskeširaju novac i ne misle o pripremi i gubljenju vremena oko spremanja.

Cene sitnih kolača kreću se već od 1.300 dinara po kilogramu, dok se za slavski kolač mora izdvojiti od 750 dinara naviše, u zavisnosti od veličine i dekoracije. Torte se nude po kilogramu ili na komad, a ponuda obuhvata sve - od reforme i ruske do modernih voćnih kombinacija, a iznosi se kreću od 3.000 dinara pa naviše.

Domaćice kupuju čak i slavski kolač u poslednje vreme Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Takođe, ponuda nije ograničena samo na poslastice jer mnogi nude i kompletnu zakusku - suhomesnato, sireve, rolate, salate i sve što jedna slavska trpeza zahteva. Najtraženiji su aranžmani "za 10 osoba", koji se kreću od 5.000 dinara naviše.

Oglasi i ponude preplavile mreže

Društvene mreže postale su glavni kanali za oglašavanje ovakvih usluga. Grupe sa hiljadama članova svakodnevno su preplavljene slikama bogato dekorisanih kutija slatkiša i slaniša i detaljnim cenovnicima. Sudeći po komentarima i rezervacijama, mesta za oktobarske pa i novembarske slave već se popunjavaju.

Porudžbina hrane za slave već počela Foto: Shutterstock