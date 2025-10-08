SLAVSKI KOLAČ 750 DINARA, KILO SITNIH KOLAČA 1.300, A TEK MEZE... Počele porudžbine za slave! Ovo su cene
Sa Mitrovdanom, Svetim Lukom, a onda i Aranđelovdanompočinje sezona veći jesenjih slava, dok je udarni period porudžbina za svečane trpeze uveliko otpočeo. Na društvenim mrežama već se uveliko nude kilogrami sitnih kolača, torti, pa i gotovih slavskih mezetluka i peciva koje domaćice sve češće poručuju u poslednje vreme, iskeširaju novac i ne misle o pripremi i gubljenju vremena oko spremanja.
Cene sitnih kolača kreću se već od 1.300 dinara po kilogramu, dok se za slavski kolač mora izdvojiti od 750 dinara naviše, u zavisnosti od veličine i dekoracije. Torte se nude po kilogramu ili na komad, a ponuda obuhvata sve - od reforme i ruske do modernih voćnih kombinacija, a iznosi se kreću od 3.000 dinara pa naviše.
Takođe, ponuda nije ograničena samo na poslastice jer mnogi nude i kompletnu zakusku - suhomesnato, sireve, rolate, salate i sve što jedna slavska trpeza zahteva. Najtraženiji su aranžmani "za 10 osoba", koji se kreću od 5.000 dinara naviše.
Oglasi i ponude preplavile mreže
Društvene mreže postale su glavni kanali za oglašavanje ovakvih usluga. Grupe sa hiljadama članova svakodnevno su preplavljene slikama bogato dekorisanih kutija slatkiša i slaniša i detaljnim cenovnicima. Sudeći po komentarima i rezervacijama, mesta za oktobarske pa i novembarske slave već se popunjavaju.
Za mnoge domaćice, ovakve porudžbine znače uštedu vremena, manje stresa i sigurnost da će trpeza biti bogata i ukusna čak i bez stajanja pored rerne satima pa čak i danima.