Slušaj vest

Gumeni opanci oduvek su bili simbol balkanske tradicije, ali poslednji trend iz Švedske pokazuje da čak i oni mogu da postanu modni hit današnjice, i to po ceni koja zvuči neverovatno za naše standarde.

Gumeni opanci sad su dobili svoju luksuznu verziju. Mogu se naći u Švedskoj po ceni od čak 150 evra.

U viralnom TikTok snimku, autorka koja se predstavlja kao "gabbzzii" s dozom humora prikazuje svoj susret s ovim luksuznim opancima u jednoj švedskoj prodavnici, koji koštaju ni manje više nego čak 150 evra!

"Opanci za 150 evra, poslednja moda", kaže u snimku dok snima obuću koja podseća na gumene seoske opanke, poznate u mnogim delovima Balkana.

A onda dodaje:

"Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend, 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji".

Iako bi mnogi rekli da apsolutno nema nikakve razlike između opanaka i ove luksuzne verzije, u pitanju su zapravo muške galoše norveškog brenda Swims, koji proizvodi modernu i funkcionalnu obuću. One nisu namenjene da se nose same, već da zaštite klasične cipele od kiše i prljavštine.

Naime, kako je prikazano na zvaničnoj stranici brenda, galoše se navlače direktno preko elegantnih cipela, omogućavajući muškarcima da i po kišnom vremenu zadrže poslovan izgled.

Modeli dolaze u više boja – narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastoj, a cena se kreće od 900 norveških kruna, što je približno 150 evra.

Ne propustiteŽena(FOTO) JUGOSLOVENI SU IH IZMISLILI PA ZABORAVILI: Ceo svet je poludeo za ovom obućom
borosane.jpg
DruštvoOVO SU BILE STARKE YU DETINJSTVA! U njima se išlo napolje, majke ih pakovale za fizičko! Evo kako sad izgledaju i pošto su (FOTO)
startas.jpg

 "Sve smo bre radili prvi"

Video je brzo postao viralan, sa velikim brojem komentara.

"Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svesni", "Konačno se vraćamo pravim vrednostima, koliko smo mi ispred svih bili i ostali", "Sve smo bre radili prvi", "Zamisli dođeš iz dijaspore sav važan, a umesto parfema, čokolade ili evra izvadiš kutiju sa opancima", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Mada ima i onih koji tako ne misle ni dan-danas nego ih nose sa uživanjem...

Kurir.rs/Blic/TikTok

Ne propustiteNovčanikNA BALKANU SE OVOGA STIDIMO, A ŠVEĐANIMA POSLEDNJA MODA! Pijačari ih prodaju za 1.000 RSD, dok Evropljani ne žale da plate i 150 €
profimedia0165124991.jpg
ŽenaOpanci za 150 evra su hit na mrežama: Ono čega se na Balkanu stidimo, u svetu postalo najnoviji modni trend
Screenshot 2025-10-02 114640.jpg
Zanimljivosti"Na Balkanu se stidimo seljačkog opanka, a u Švedskoj je zadnja moda": Devojka šokirala snimkom, pokazala poslednji modni krik, a cena "samo" 150 evra (VIDEO)
Cipelke.jpg
InfoBizGIGANT BIVŠE JUGE JEDVA SE "DRŽI NA NOGAMA": Zapošljavao 22.000 radnika, a jedan njegov proizvod na selu su imali svi, čak i mala deca
tito.jpg
Bosna i Hercegovina"NIJE ME STID ŠTO NOSIM OPANKE" Nestvarno lepa čobanica s ocem brine o 500 ovaca i uči fakultet! Ima važnu poruku za mlade (VIDEO)
screenshot-20231025-075252.jpg
ZanimljivostiSVI NA SELU IMAMO OVE OPANKE, A ONE DANAS VREDE I DO 170 DOLARA: Brendovi prodaju unapređenu verziju opanaka po PAPRENIM CENAMA!
opanak.jpg