Slušaj vest

Gumeni opanci oduvek su bili simbol balkanske tradicije, ali poslednji trend iz Švedske pokazuje da čak i oni mogu da postanu modni hit današnjice, i to po ceni koja zvuči neverovatno za naše standarde.

Gumeni opanci sad su dobili svoju luksuznu verziju. Mogu se naći u Švedskoj po ceni od čak 150 evra.

U viralnom TikTok snimku, autorka koja se predstavlja kao "gabbzzii" s dozom humora prikazuje svoj susret s ovim luksuznim opancima u jednoj švedskoj prodavnici, koji koštaju ni manje više nego čak 150 evra!

"Opanci za 150 evra, poslednja moda", kaže u snimku dok snima obuću koja podseća na gumene seoske opanke, poznate u mnogim delovima Balkana.

A onda dodaje:

"Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend, 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji".

Iako bi mnogi rekli da apsolutno nema nikakve razlike između opanaka i ove luksuzne verzije, u pitanju su zapravo muške galoše norveškog brenda Swims, koji proizvodi modernu i funkcionalnu obuću. One nisu namenjene da se nose same, već da zaštite klasične cipele od kiše i prljavštine.

Naime, kako je prikazano na zvaničnoj stranici brenda, galoše se navlače direktno preko elegantnih cipela, omogućavajući muškarcima da i po kišnom vremenu zadrže poslovan izgled.

Modeli dolaze u više boja – narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastoj, a cena se kreće od 900 norveških kruna, što je približno 150 evra.

"Sve smo bre radili prvi"

Video je brzo postao viralan, sa velikim brojem komentara.

"Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svesni", "Konačno se vraćamo pravim vrednostima, koliko smo mi ispred svih bili i ostali", "Sve smo bre radili prvi", "Zamisli dođeš iz dijaspore sav važan, a umesto parfema, čokolade ili evra izvadiš kutiju sa opancima", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Mada ima i onih koji tako ne misle ni dan-danas nego ih nose sa uživanjem...