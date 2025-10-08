Slušaj vest

Milijana Radojičić iz Malog Zvornika proglašena je za jednu od tri najbolje medicinske sestre u Srbiji. Za prestižnu nagradu koja nosi ime po čuvenoj ruskoj bolničarki iz Prvog svetskog rata Darji Aleksandrovnoj Korobkini, Milijanu su kandidovale kolege, ali i pacijenti.

Osmeh koji leči i ruka koja pruža utehu i razumevanje, to su samo neke od osobina po kojima u Malom Zvoriniku znaju medicinsku sestru Milijanu. I pacijenti i kolege, tvrde, da je reč o velikom profesionalcu, ali pre svega o dobrom čoveku.

- Milijana je duša jedne žene, ja mislim nije mi ništa, ali sve u životu što ona poželi. I da pomogne pacijentu, da odvedete, dovezete, da idete dalje - kaže Gospava Popović, iz Malog Zvornika.

- Znam je više od trideset godina, ona je zaista zaslužila ovakvu nagradu, nju odlikuje veliki profesionalizam, ljubaznost prema pacijentima, spremna je uvek da izađe u susret i na poslu i van svog posla, čak i da ode na pozive koji nemaju veze sa radnim vremenom da bi ukazala pomoć - ističe Dr Siniša Burić, specijalista Opšte medicine.

Milijana Radojičić iz Malog Zvornika, jedna od tri najbolje medicinske sestre

Medicinska sestra je skoro četiri decenije, a u Domu zdravlja u Malom Zvorniku provela je polovinu svog radnog veka, ipak, svoj poziv Milijana, tvrdi, nikada nije osećala isključivo kao radnu obavezu.

- Ja sam se trudila koliko sam mogla da pomognem svakome. Meni je ova nagrada kruna kompletnog mog rada, ja iduće godine idem u penziju, dakle ja sam dobila ovu nagradu, ne znam ja sam ponosna i zahvalna svima, nisam se nikad pokajala i dalje kad bih živela opet bih izabrala isti poziv - naglašava Milijana Radojičić, medicinska sestra.

Nagrada "Milosrdna sestra — Darja Aleksandrovna Korobkina" koju dodeljuje Fondacija "Zajedno za osmeh" sestri Milijani dodeljena je na svečanosti u Beogradu. Reč je o priznanju koje se uručuje četvrtu godinu za redom s cilje da se unapredi položaj medicinskih sestara i tehničara.