Na popularnim sajtovima za oglašavanje nekretnina u Srbiji i u raznim grupama na Fejsbuku sve češće se mogu pronaći oglasi za prodaju kuća i seoskih domaćinstavapo cenama koje se kreću već od 5.000 evra pa naviše.Iako je reč o objektima koji najčešće zahtevaju adaptaciju, interesovanje kupaca za ovakve nekretnine je u poslednje vreme u porastu naročito među mladim porodicama, povratnicima iz inostranstva, ali i ljudima koji žele da pobegnu iz gradske gužve i započnu mirniji život na selu.

Naime, kuće u ovom cenovnom rangu najčešće se nalaze u brdskim i planinskim krajevima, kao i u zabačenijim selima centralne, zapadne i istočne Srbije. Iako su često građene pre više decenija i zahtevaju značajno renoviranje, njihova niska cena i potencijal za adaptaciju privlače sve veći broj zainteresovanih.

Zemljište i mir kao ključni aduti

Ljudi sve češće kupuju kuće u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Mnogi oglasi uključuju i dvorište, pomoćne objekte, pa čak i plodnu zemlju, što dodatno povećava atraktivnost ponude. Kupci ističu da im je najvažnije da nekretnina ima struju, vodu i dobar putni pristup, dok se za uređenje enterijera, kako kažu, „uvek može naći način“.

Potražnja veća od ponude

Zanimljivo je da, uprkos skromnijim uslovima i potrebnim ulaganjima, ovakve kuće retko dugo ostaju u oglasima. Neki oglašivači navode da se najpovoljnije nekretnine prodaju već u roku od nekoliko dana od objavljivanja, posebno ako su u koliko-toliko pristojnom stanju i imaju upotrebne dozvole.

Stručnjaci za nekretnine kažu da je ovaj trend očekivan, jer raste broj ljudi koji žele da pobegnu iz urbanih sredina, smanje troškove života i bliže se povežu s prirodom. Takođe, pojedini kupci vide ovakve nekretnine kao investiciju za izgradnju turističkih kapaciteta, domaće radinosti ili uzgoj organske hrane.

Zašto sve više ljudi kupuje kuće na selu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Iako je cena kupovine niska, treba biti svestan da ulaganje u obnovu kuće, priključke, izolaciju i grejanje može dostići i nekoliko desetina hiljada evra.

Kuća u Banatu za 15.000 evra

Kurir je pronašao ponude nekoliko ovakvih nekretnina koje se prodaju u iznosu od 15.000 do 39.000 evra. Na oglasima seprodaje kuća sa okućnicom u Banatskom Karađorđevu za 15.000 evra.

Kako se navodi nekretnina ima 72 kvadrata, a građevinsko zemljište je 500 kvadrata. Kuća ima i objekat za životinje od 45 kvadrata, kukuruznu površinu i kokošinjac, dok je u produžetku na istom placu i njiva od 2.305 kvadrata. Vlasnik je naglasio da kuća ima monofaznu struju, gradsku vodu i samostalnu septičku jamu. Iako je stara gradnja leti nije potrebna klima, dok je zimi veoma topla. Naglašeno je i da je objekat odmah useljiv, da poseduje kupatilo, kuhinju, ostavu, spavaću i dnevnu sobu. Takođe, na placu ima i zasada raznog voća i privatan parking od 30 kvadrata.

Kurir na oglasima pronašao jeftine kuće Foto: Shutterstock, Ilustracija

Nekretnina kod Ljiga za 39.000 i Sombora za 23.000 evra

U Fejsbuk grupi "Jeftine kuće" pojavile su se ponude za prodaju kuće u selu Poljance kod Ljiga i to sa okućnicom od oko 3,5 hektara za 39.000 evra. Takođe, u cenu ulazi i parcela od 50 ari udaljena oko 800 metara. Vlasnik je naglasio da je kuća uknjižena i legalizovana na 100 kvadrata plus podrum i potkrovlje. Poseduje struju, vodu i ima svoju šumu za ogrev.