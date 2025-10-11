Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas proslavljaju Miholjdan, praznik kojim počinje jesen. Posvećen je Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, koga narod zove Sveti Miholj, pa otuda i naziv praznika, koji je čitav život posvetio je hrišćanskoj veri i borbi protiv jeresi.

Za života je smatran stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Kako mu ime kaže, Otšelnik, odnosno pustinjak koji se iz verskih razloga duhovno i materijalno odvojio od sveta, da bi živeo na osamljenom mestu, Sveti Kirijak je skoro ceo život proveo u pustinji.

Zaštitnik je moreplovaca, a bio je, kako uči hrišćanska crkva, močni iscelitelj i blagi utešitelj tužnih, ali je ceo život proveo bežeći od ljuske slave.

Običaji za Miholjdan Foto: Youtube Printscreen

Na Miholjdan su zabranjena venčanja

Po narodnom verovanjudanas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida, kako bi se spremno dočekala zima. Dozvoljene su sve vrste posla u bašti i dvorištu kako bi se sve pripremilo za zimu, jer se smatra da prava jesennastupa upravo od Miholjdana. Ko nije spremio zimnicu, to obavezno treba da uradi na Miholjdan ili par dana oko ovog praznika. Jedina stvar koja je zabranjena na Miholjdan su venčanja.

Narodno verovanje

Kiša na Miholjdan znači napredak u narednoj godini Foto: Shutterstock