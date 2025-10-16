Slušaj vest

Dr Milićević napominje da zaštita uopšte nije jednostavna.

- Šta god da preduzmemo, virus će uvek da bude tu. Jako je važno da deca unose zdravu hranu i važno je da dovoljno spavaju. Odmor je veoma važan za oporavak imunoloških sistema. Drugo, jako važno, ako je neko bolestan, da ne ide u kolektiv, iako to nekad stvara druge probleme. Važna je izolacija pacijenta koji je bolestan.

Foto: Kurir Televizija

Na temu upotrebe različitih imunoloških suplemenata, Mićević je rekao da se oni moraju korisiti sa oprezom, kao i da sami po sebi ne mogu doprineti kompletnoj zaštiti.

- Tu su i različiti suplementi koji se daju deci i mogu da budu korisni, ali ne treba očekivati čudo od tih suplemenata i ne treba preterivati. Nekad roditelji koriste 3-4 vrste sirupa, sa idejom da će detetu to ojačati imunitet.

Koji uzrast je trenutno najugroženiji?

- Predškolski uzrast je najugroženiji, imunološki sistem još nije dovoljno razvijen, ta deca nemaju tzv. imunološko iskustvo da bi mogli da reaguju na različite klice. Kasnije, kada pođu u školu, to je već manje, a u srednjoj školi je znatno manje - kaže Milićević.

Kako zaštititi imunitet najmlađih? Pedijatar o pravilnoj upotrebi suplemenata, najugroženijem uzrastu i savetima koji se mogu svakodnevno primeniti Izvor: Kurir televizija

Savetuje da se roditelji obrate pedijatru ukoliko sledeći simptomi traju tri dana ili duže:

- Ako je u pitanju blagi sekret iz nosa, ne treba dizati paniku, ne treba se plašiti, ali je važno posmatrati svoje dete. Ako je ono tri dana loše i loše jede, ima temperaturu, malaksalo je, onda se treba javiti pedijatru.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs