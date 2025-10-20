"Čudesni lekovi" koje navodno reklamiraju ugledni lekari mogu biti smrtonosni: Dvostruka šteta od lažnih snimaka poznatih doktora
Brojni naši ugledni i istaknuti lekari poslednjih meseci postali su mete opasnih zloupotreba - pomoću veštačke inteligencije i raznih IT alata napravljeni su tako da deluje kao da reklamiraju razne lekove i preparate, iako s njima nemaju nikakve veze!
Sagovornici Kurira ističu da ovde nije reč samo o gnusnoj prevari već i o mogućem ozbiljnom riziku po zdravlje građana. Naime, niko ne zna šta ti sumnjivi preparati sadrže ni kako mogu uticati na organizam!
Na opskurnim portalima i društvenim mrežama nedavno se pojavila objava u kojoj se navodi da istaknuti kardiolog, prof. dr Milika Ašanin iz UKCS, reklamira "čudesni lek" za čišćenje krvnih sudova.U toj izmišljenoj priči profesor navodno tvrdi da "samo taj lek", koji je stvorio nepostojeći "Vaskularni i kardiološki institut Beograda", može da pročisti krvne sudove.
Prof. Ašanin je ovu gnusnu laž oštro demantovao, naglasivši da nikad nije reklamirao nijedan lek i pozvao građane da ne kupuju ništa bez preporuke lekara.
U junu je javnost ostala zatečena snimkom koji se proširio društvenim mrežama na kojem navodno epidemiolog dr Predrag Kon iznosi "šokantne tvrdnje" da vakcina protiv kovida 19 izaziva smrtonosne posledice.
Gnusne izmišljotine
U tom lažnom video-materijalu, napravljenom pomoću veštačke inteligencije, dr Kon govori o izmišljenom patologu koji je u telima preminulih, uglavnom vakcinisanih, počeo da pronalazi ugruške koji su podsećali na dugačke bele crve. Naravno, dr Kon je sve to odmah demantovao, upozorivši da je reč o opasnoj i krajnje neodgovornoj manipulaciji.
U središtu slične afere još 2021. našao se i prof. dr Miljko Ristić, poznati kardiohirurg, koji je "reklamirao" preparat koji navodno leči čak devet različitih bolesti. A poslednja u nizu prevara odnosi se na neurohirurga prof. dr Danicu Grujičić, čiji se lik i ime sada koriste u reklami za lažni lek protiv dijabetesa!
Da pojedinci i grupe koje stoje iza ovih prevara ne prezaju ni od čega, svedoči i objava koju prof. dr Grujičić označava kao najmonstruozniju.
- Najgora objava bila je ona u kojoj se tvrdilo da je neko preživeo pad nadstrešnice i da je potom koristio neki preparat, a onda su uz to stavili i moju sliku kako tog čoveka navodno guram u kolicima! To je van svake pameti. Neverovatno dokle su spremni da idu - ističe ona ogorčeno.
Jedan od jezivijih snimaka je bio i onaj koji je, takođe pomoću veštačke inteligencije, napravljen kao prilog na vestima u kojem se kaže da je na prof. dr Miljka Ristića izvršen atentat.
Na izvesnoj veb stranici uz njenu fotografiju stoji da je "vodeći endokrinolog u Srbiji". S njom navodno možete putem četa obaviti konsultacije, da biste na kraju ankete dobili informaciju da "sve ukazuje na progesivni tip dijabetesa". Kao rešenje nude "prirodni lek", čija je cena sa 4.000 snižena na 2.000 dinara.
- Ovo je apsolutna laž, i nije jedina. Moji advokati su u poslednjih nekoliko meseci podneli 20 prijava službama za visokotehnološki kriminal. Na Jutjubu, Tiktoku, raznim portalima pojavljuju se lažni snimci, "intervjui" s mojim likom. Negde sam kardiolog, negde endokrinolog, a ponegde i ortoped, reumatolog! Neverovatno dokle idu samo da bi uzeli narodu novac - kaže prof. dr Danica Grujičić za Kurir.
Čist kriminal
Dodaje da ljudi treba da znaju da je svaka takva objava surova prevara i da to kupovina takvih preparata može biti jako opasna.
- Ko zna šta zapravo prodaju - neko verovatno može i da se otruje! Nikad ne kupujte lekove preko interneta bez saveta svog lekara - upozorava ona.
Sociolog Bojan Panaotović kaže za Kurir da pojedinci ili grupe zloupotrebljavaju lik čuvenih lekara kako bi svojim preparatima dali kredibilitet.
- Koriste lik i delo poznatih stručnjaka kako bi pojačali portfolio, poboljšali marketing i dali svom proizvodu kredibilitet. Međutim, to je čist kriminal, kojim bi trebalo da se pozabave državni organi - ozbiljno upozorava on.